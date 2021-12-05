"الشؤون الإسلامية" تؤكد ضرورة لبس الكمامة والتباعد الجسدي في المساجد

للوقاية من فيروس كورونا وتحوراته

أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ضرورة العمل بالإجراءات الاحترازية، وتطبيق التباعد الجسدي بين المصلين في المساجد، ولبس الكمامات؛ للحفاظ على صحتهم وسلامتهم من فيروس كورونا وتحوراته.

وأوضحت أنها تتابع باستمرار كل ما يرد إليها من تعليمات الجهات المعنية التي تتعلق بالإجراءات الاحترازية، وتعمل على تنفيذها. مهيبة بالأئمة والخطباء إلى توعية المجتمع بأهمية المحافظة على الصحة العامة، والالتزام بالأنظمة والتعليمات لضمان سلامة وصحة المصلين.

ودعت في حال رصد أي تقصير أو تراخٍ في تطبيق التعليمات من المصلين أو منسوبي المساجد إلى الإبلاغ عن طريق مركز خدمات المستفيدين بالوزارة 1933.