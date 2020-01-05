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سائق مخمور يقتل 6 سائحين ألمان دهساً شمال إيطاليا

أصاب 11 بعضهم بجروح خطيرة

قُتل ستة سائحين ألمان في بلدة شمال إيطاليا، اليوم (الأحد)، بعد أن دهستهم سيارة يشتبه في أن قائدها مخمور.

وأوضح متحدث باسم الشرطة الإيطالية، أن 11 شخصاً آخرين أصيبوا بعضهم بجروح خطيرة في الحادث الذي وقع في الساعات الأولى من الصباح في بلدة لوتاجو في منطقة ساوث تيرول، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن سائق السيارة البالغ من العمر 27 عاماً، تبين بالاختبار أنه مخمور، واعتقل للاشتباه في تسببه في القتل بالقيادة المتهورة.

وبين المتحدث أن السياح، وجميعهم شبان، كانوا يقفون على جانب الطريق في بلدة لوتاجو عندما وقع الحادث.

سائق مخمور

الرئيسية/ أخبار العالم

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سائق مخمور يقتل 6 سائحين ألمان دهساً شمال إيطاليا
سبق

قُتل ستة سائحين ألمان في بلدة شمال إيطاليا، اليوم (الأحد)، بعد أن دهستهم سيارة يشتبه في أن قائدها مخمور.

وأوضح متحدث باسم الشرطة الإيطالية، أن 11 شخصاً آخرين أصيبوا بعضهم بجروح خطيرة في الحادث الذي وقع في الساعات الأولى من الصباح في بلدة لوتاجو في منطقة ساوث تيرول، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن سائق السيارة البالغ من العمر 27 عاماً، تبين بالاختبار أنه مخمور، واعتقل للاشتباه في تسببه في القتل بالقيادة المتهورة.

وبين المتحدث أن السياح، وجميعهم شبان، كانوا يقفون على جانب الطريق في بلدة لوتاجو عندما وقع الحادث.

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441
03:25 PM
اخر تعديل
06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
07:24 AM

سائق مخمور يقتل 6 سائحين ألمان دهساً شمال إيطاليا

أصاب 11 بعضهم بجروح خطيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,842

قُتل ستة سائحين ألمان في بلدة شمال إيطاليا، اليوم (الأحد)، بعد أن دهستهم سيارة يشتبه في أن قائدها مخمور.

وأوضح متحدث باسم الشرطة الإيطالية، أن 11 شخصاً آخرين أصيبوا بعضهم بجروح خطيرة في الحادث الذي وقع في الساعات الأولى من الصباح في بلدة لوتاجو في منطقة ساوث تيرول، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن سائق السيارة البالغ من العمر 27 عاماً، تبين بالاختبار أنه مخمور، واعتقل للاشتباه في تسببه في القتل بالقيادة المتهورة.

وبين المتحدث أن السياح، وجميعهم شبان، كانوا يقفون على جانب الطريق في بلدة لوتاجو عندما وقع الحادث.

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