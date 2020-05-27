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ثالث أعلى معدل عالمي.. "كورونا" يقفز بعدد قتلاه في إيطاليا إلى 33.072

تسجيل 117 إصابة جديدة

ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في إيطاليا 117 حالة اليوم الأربعاء مقابل 78 في اليوم السابق، في حين زادت حالات الإصابة الجديدة 584 مقابل 397 أمس.

وبيّنت وكالة الحماية المدنية أن إجمالي الوفيات منذ تفشي الفيروس في 21 فبراير (شباط) الماضي بلغ 33072 حالة؛ لتكون ثالث أعلى بلد في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا، وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت بأن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس وصل إلى 231139 حالة؛ وهو ما يجعل إيطاليا سادس أعلى بلد من حيث الإصابات بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا وإسبانيا وبريطانيا.

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ثالث أعلى معدل عالمي.. "كورونا" يقفز بعدد قتلاه في إيطاليا إلى 33.072
سبق

ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في إيطاليا 117 حالة اليوم الأربعاء مقابل 78 في اليوم السابق، في حين زادت حالات الإصابة الجديدة 584 مقابل 397 أمس.

وبيّنت وكالة الحماية المدنية أن إجمالي الوفيات منذ تفشي الفيروس في 21 فبراير (شباط) الماضي بلغ 33072 حالة؛ لتكون ثالث أعلى بلد في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا، وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت بأن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس وصل إلى 231139 حالة؛ وهو ما يجعل إيطاليا سادس أعلى بلد من حيث الإصابات بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا وإسبانيا وبريطانيا.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
09:29 PM

ثالث أعلى معدل عالمي.. "كورونا" يقفز بعدد قتلاه في إيطاليا إلى 33.072

تسجيل 117 إصابة جديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في إيطاليا 117 حالة اليوم الأربعاء مقابل 78 في اليوم السابق، في حين زادت حالات الإصابة الجديدة 584 مقابل 397 أمس.

وبيّنت وكالة الحماية المدنية أن إجمالي الوفيات منذ تفشي الفيروس في 21 فبراير (شباط) الماضي بلغ 33072 حالة؛ لتكون ثالث أعلى بلد في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا، وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت بأن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس وصل إلى 231139 حالة؛ وهو ما يجعل إيطاليا سادس أعلى بلد من حيث الإصابات بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا وإسبانيا وبريطانيا.

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