النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رفضوا عروضًا مالية لإطلاق المجرمين.. "تركي بن طلال" يُكَرّم 15 رجل أمن

أحبطوا عمليات تهريب مواد مخدرة وأسلحة نارية متنوعة غير مرخصة وذخيرة

كرّم الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، 15 رجل أمن من منسوبي شرطة المنطقة؛ تقديرًا لجهودهم الأمنية في الحفاظ على أمن الوطن ومقدراته من الأيادي العابثة؛ حيث تمكن رجال الأمن من إحباط عمليات تهريب مواد مخدرة وأسلحة نارية متنوعة غير مرخصة، إضافة إلى ضبط عدد من الذخيرة الحية، ومبالغ مالية كبيرة كان مصدرها ترويج المخدرات.

وتميز رجال الأمن في تلك العمليات بعدم قبولهم عروضًا لمبالغ مالية مقابل إطلاق سراح مرتكبي تلك الجرائم.

وأشاد أمير منطقة عسير -خلال التكريم- بأمانة وصدق رجال الأمن، معربًا عن فخره واعتزازه بدورهم الكبير وحرصهم الشديد ويقظتهم الأمنية التي حالت دون المساس بأمن الوطن والمواطن؛ مشيرًا إلى أن هذا الأداء هو قمة في نزاهة النفس واستشعار المسؤولية التي تحتم على رجال الأمن العمل بتركيز وتفان؛ مؤكدًا أن كل من يعمل بإخلاص سيلقى التكريم اللائق والاحتفاء الذي يستحقه.

الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رفضوا عروضًا مالية لإطلاق المجرمين.. "تركي بن طلال" يُكَرّم 15 رجل أمن
سبق

كرّم الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، 15 رجل أمن من منسوبي شرطة المنطقة؛ تقديرًا لجهودهم الأمنية في الحفاظ على أمن الوطن ومقدراته من الأيادي العابثة؛ حيث تمكن رجال الأمن من إحباط عمليات تهريب مواد مخدرة وأسلحة نارية متنوعة غير مرخصة، إضافة إلى ضبط عدد من الذخيرة الحية، ومبالغ مالية كبيرة كان مصدرها ترويج المخدرات.

وتميز رجال الأمن في تلك العمليات بعدم قبولهم عروضًا لمبالغ مالية مقابل إطلاق سراح مرتكبي تلك الجرائم.

وأشاد أمير منطقة عسير -خلال التكريم- بأمانة وصدق رجال الأمن، معربًا عن فخره واعتزازه بدورهم الكبير وحرصهم الشديد ويقظتهم الأمنية التي حالت دون المساس بأمن الوطن والمواطن؛ مشيرًا إلى أن هذا الأداء هو قمة في نزاهة النفس واستشعار المسؤولية التي تحتم على رجال الأمن العمل بتركيز وتفان؛ مؤكدًا أن كل من يعمل بإخلاص سيلقى التكريم اللائق والاحتفاء الذي يستحقه.

18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
09:45 AM

رفضوا عروضًا مالية لإطلاق المجرمين.. "تركي بن طلال" يُكَرّم 15 رجل أمن

أحبطوا عمليات تهريب مواد مخدرة وأسلحة نارية متنوعة غير مرخصة وذخيرة

A A A
محمد طيران - عسير
0
3,571

كرّم الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، 15 رجل أمن من منسوبي شرطة المنطقة؛ تقديرًا لجهودهم الأمنية في الحفاظ على أمن الوطن ومقدراته من الأيادي العابثة؛ حيث تمكن رجال الأمن من إحباط عمليات تهريب مواد مخدرة وأسلحة نارية متنوعة غير مرخصة، إضافة إلى ضبط عدد من الذخيرة الحية، ومبالغ مالية كبيرة كان مصدرها ترويج المخدرات.

وتميز رجال الأمن في تلك العمليات بعدم قبولهم عروضًا لمبالغ مالية مقابل إطلاق سراح مرتكبي تلك الجرائم.

وأشاد أمير منطقة عسير -خلال التكريم- بأمانة وصدق رجال الأمن، معربًا عن فخره واعتزازه بدورهم الكبير وحرصهم الشديد ويقظتهم الأمنية التي حالت دون المساس بأمن الوطن والمواطن؛ مشيرًا إلى أن هذا الأداء هو قمة في نزاهة النفس واستشعار المسؤولية التي تحتم على رجال الأمن العمل بتركيز وتفان؛ مؤكدًا أن كل من يعمل بإخلاص سيلقى التكريم اللائق والاحتفاء الذي يستحقه.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,995
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,527
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,046
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,484

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

علي آل شرمة
أيها الريادي كن أسدًا..!

أيها الريادي كن أسدًا..!

حسن آل عمير
واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان
إنها أمي وليست العجوز..!

إنها أمي وليست العجوز..!

حسن آل عمير
الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة