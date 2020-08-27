النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1019 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1310 خلال الـ24 ساعة الماضية

في اجتماعها الرابع برئاسة المملكة.. "الأرصاد العربية": نمر بظروف استثنائية

للتحضير بالاحتفال بيوم الأرصاد العربي تحت شعار المناخ وسلامة المجتمع

عقد اليوم الخميس الاجتماع الرابع للجنة العربية للتوعية والإعلام بالأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية، وذلك عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) برئاسة المملكة العربية السعودية؛ حيث أكد نائب الرئيس العام لشؤون الأرصاد المدير التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن غلام؛ أن يوم الأرصاد العربي الذي أُقر خلال اجتماع الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد في دورته السابقة يعد تتويجاً للجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة العربية الدائمة للأرصاد.

وقال الدكتور أيمن غلام: إن الاحتفال بيوم الأرصاد العربي لهذا العام يأتي في ظروف خاصة يشهدها العالم ويتطلب الاحتفال وفق ضوابط محددة يجعلنا أمام تحدٍّ لإبراز مهامنا وأدوارنا في مجال الأرصاد أسوة بالقطاعات الأخرى التي تسعى إلى تحقيق أهدافها في ظل هذه الظروف الاستثنائية بسبب جائحة كورونا.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية ممثلة في الأرصاد الجوية قدمت دوراً بارزاً في التفاعل مع جميع المستفيدين خلال فترة الحظر، سواء في جانب الخدمات اليومية أو برامج التوعية والتثقيف.

من جانبه عرض الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة رئيس الاجتماع حسين القحطاني تجربة المملكة في مجال التوعية والإعلام، مؤكدًا أن وجود الأنظمة والتشريعات للأرصاد سوف تسهم في تنظيم المعلومة الأرصادية وتحد من التشويش على معلومات الرصد.

بدورها نوهت اللجنة العربية للتوعية والإعلام بالأعمال المميزة للأرصاد السعودية خلال فترة الحظر بسبب جائحة كورونا، وأقرت شعار يوم الأرصاد العربي 2020م (المناخ .. وسلامة المجتمع) الذي يوافق 15 سبتمبر من كل عام.

المركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن غلام

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
في اجتماعها الرابع برئاسة المملكة.. "الأرصاد العربية": نمر بظروف استثنائية
سبق

عقد اليوم الخميس الاجتماع الرابع للجنة العربية للتوعية والإعلام بالأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية، وذلك عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) برئاسة المملكة العربية السعودية؛ حيث أكد نائب الرئيس العام لشؤون الأرصاد المدير التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن غلام؛ أن يوم الأرصاد العربي الذي أُقر خلال اجتماع الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد في دورته السابقة يعد تتويجاً للجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة العربية الدائمة للأرصاد.

وقال الدكتور أيمن غلام: إن الاحتفال بيوم الأرصاد العربي لهذا العام يأتي في ظروف خاصة يشهدها العالم ويتطلب الاحتفال وفق ضوابط محددة يجعلنا أمام تحدٍّ لإبراز مهامنا وأدوارنا في مجال الأرصاد أسوة بالقطاعات الأخرى التي تسعى إلى تحقيق أهدافها في ظل هذه الظروف الاستثنائية بسبب جائحة كورونا.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية ممثلة في الأرصاد الجوية قدمت دوراً بارزاً في التفاعل مع جميع المستفيدين خلال فترة الحظر، سواء في جانب الخدمات اليومية أو برامج التوعية والتثقيف.

من جانبه عرض الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة رئيس الاجتماع حسين القحطاني تجربة المملكة في مجال التوعية والإعلام، مؤكدًا أن وجود الأنظمة والتشريعات للأرصاد سوف تسهم في تنظيم المعلومة الأرصادية وتحد من التشويش على معلومات الرصد.

بدورها نوهت اللجنة العربية للتوعية والإعلام بالأعمال المميزة للأرصاد السعودية خلال فترة الحظر بسبب جائحة كورونا، وأقرت شعار يوم الأرصاد العربي 2020م (المناخ .. وسلامة المجتمع) الذي يوافق 15 سبتمبر من كل عام.

27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442
06:48 PM

في اجتماعها الرابع برئاسة المملكة.. "الأرصاد العربية": نمر بظروف استثنائية

للتحضير بالاحتفال بيوم الأرصاد العربي تحت شعار المناخ وسلامة المجتمع

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
660

عقد اليوم الخميس الاجتماع الرابع للجنة العربية للتوعية والإعلام بالأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية، وذلك عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) برئاسة المملكة العربية السعودية؛ حيث أكد نائب الرئيس العام لشؤون الأرصاد المدير التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن غلام؛ أن يوم الأرصاد العربي الذي أُقر خلال اجتماع الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد في دورته السابقة يعد تتويجاً للجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة العربية الدائمة للأرصاد.

وقال الدكتور أيمن غلام: إن الاحتفال بيوم الأرصاد العربي لهذا العام يأتي في ظروف خاصة يشهدها العالم ويتطلب الاحتفال وفق ضوابط محددة يجعلنا أمام تحدٍّ لإبراز مهامنا وأدوارنا في مجال الأرصاد أسوة بالقطاعات الأخرى التي تسعى إلى تحقيق أهدافها في ظل هذه الظروف الاستثنائية بسبب جائحة كورونا.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية ممثلة في الأرصاد الجوية قدمت دوراً بارزاً في التفاعل مع جميع المستفيدين خلال فترة الحظر، سواء في جانب الخدمات اليومية أو برامج التوعية والتثقيف.

من جانبه عرض الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة رئيس الاجتماع حسين القحطاني تجربة المملكة في مجال التوعية والإعلام، مؤكدًا أن وجود الأنظمة والتشريعات للأرصاد سوف تسهم في تنظيم المعلومة الأرصادية وتحد من التشويش على معلومات الرصد.

بدورها نوهت اللجنة العربية للتوعية والإعلام بالأعمال المميزة للأرصاد السعودية خلال فترة الحظر بسبب جائحة كورونا، وأقرت شعار يوم الأرصاد العربي 2020م (المناخ .. وسلامة المجتمع) الذي يوافق 15 سبتمبر من كل عام.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,240
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,526
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,724
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,999

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير
التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

ساير المنيعي
الحزب الإرهابي..!!

الحزب الإرهابي..!!

محمد الصيعري
الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

جمعان الكرت
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

عبدالرحمن المرشد
التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

علي آل شرمة
التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة