رسميًا.. استدعاء "المولد" لأول مرة ضمن قائمة ليفانتي بالدوري الإسباني

بعد إشادة المدرب بالقدرات الفنية التي يمتلكها

أعلن نادي ليفانتي الإسباني، اليوم، استدعاء السعودي ‫فهد المولد، لقائمة الفريق المتوجهة لمقابلة نادي ريال بيتيس، غدًا، لأول مرة بعد شهر من الاستبعاد في مواجهات الفريق الماضية .

وسيكون المولد اللاعب الثاني بعد علي النمر، الذين تم استدعاؤهم لقائمة الفرق بالمواجهات الرسمية، بعد مرور أكثر من شهر على توقيع اتفاقية إعارة اللاعبين السعوديين إلى الدوري الإسباني .

يذكر أن مدرب ليفانتي"بلانكو"، أشاد بالقدرات الفنية التي يمتلكها الدولي فهد المولد، بالإضافة للسرعة والمهارة الجيدة التي يتميز بها، مؤكدًا في الوقت نفسه أن العامل الاقتصادي كان له دور في إتمام صفقة المولد.

وأشار إلى أن ليفانتي تابع اللاعب ووجد أنه مفيد من الناحية الرياضية.