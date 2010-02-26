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رسميًا.. استدعاء "المولد" لأول مرة ضمن قائمة ليفانتي بالدوري الإسباني

بعد إشادة المدرب بالقدرات الفنية التي يمتلكها

أعلن نادي ليفانتي الإسباني، اليوم، استدعاء السعودي ‫فهد المولد، لقائمة الفريق المتوجهة لمقابلة نادي ريال بيتيس، غدًا، لأول مرة بعد شهر من الاستبعاد في مواجهات الفريق الماضية .

وسيكون المولد اللاعب الثاني بعد علي النمر، الذين تم استدعاؤهم لقائمة الفرق بالمواجهات الرسمية، بعد مرور أكثر من شهر على توقيع اتفاقية إعارة اللاعبين السعوديين إلى الدوري الإسباني .

يذكر أن مدرب ليفانتي"بلانكو"، أشاد بالقدرات الفنية التي يمتلكها الدولي فهد المولد، بالإضافة للسرعة والمهارة الجيدة التي يتميز بها، مؤكدًا في الوقت نفسه أن العامل الاقتصادي كان له دور في إتمام صفقة المولد.

وأشار إلى أن ليفانتي تابع اللاعب ووجد أنه مفيد من الناحية الرياضية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رسميًا.. استدعاء "المولد" لأول مرة ضمن قائمة ليفانتي بالدوري الإسباني
سبق

أعلن نادي ليفانتي الإسباني، اليوم، استدعاء السعودي ‫فهد المولد، لقائمة الفريق المتوجهة لمقابلة نادي ريال بيتيس، غدًا، لأول مرة بعد شهر من الاستبعاد في مواجهات الفريق الماضية .

وسيكون المولد اللاعب الثاني بعد علي النمر، الذين تم استدعاؤهم لقائمة الفرق بالمواجهات الرسمية، بعد مرور أكثر من شهر على توقيع اتفاقية إعارة اللاعبين السعوديين إلى الدوري الإسباني .

يذكر أن مدرب ليفانتي"بلانكو"، أشاد بالقدرات الفنية التي يمتلكها الدولي فهد المولد، بالإضافة للسرعة والمهارة الجيدة التي يتميز بها، مؤكدًا في الوقت نفسه أن العامل الاقتصادي كان له دور في إتمام صفقة المولد.

وأشار إلى أن ليفانتي تابع اللاعب ووجد أنه مفيد من الناحية الرياضية.

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
04:30 PM
اخر تعديل
26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
01:52 AM

رسميًا.. استدعاء "المولد" لأول مرة ضمن قائمة ليفانتي بالدوري الإسباني

بعد إشادة المدرب بالقدرات الفنية التي يمتلكها

A A A
محمد البقمي - الرياض
6
5,615

أعلن نادي ليفانتي الإسباني، اليوم، استدعاء السعودي ‫فهد المولد، لقائمة الفريق المتوجهة لمقابلة نادي ريال بيتيس، غدًا، لأول مرة بعد شهر من الاستبعاد في مواجهات الفريق الماضية .

وسيكون المولد اللاعب الثاني بعد علي النمر، الذين تم استدعاؤهم لقائمة الفرق بالمواجهات الرسمية، بعد مرور أكثر من شهر على توقيع اتفاقية إعارة اللاعبين السعوديين إلى الدوري الإسباني .

يذكر أن مدرب ليفانتي"بلانكو"، أشاد بالقدرات الفنية التي يمتلكها الدولي فهد المولد، بالإضافة للسرعة والمهارة الجيدة التي يتميز بها، مؤكدًا في الوقت نفسه أن العامل الاقتصادي كان له دور في إتمام صفقة المولد.

وأشار إلى أن ليفانتي تابع اللاعب ووجد أنه مفيد من الناحية الرياضية.

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