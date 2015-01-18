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"التعليم": 22 نشاطًا توعويًّا وترفيهيًّا تنتظر عودة طلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال

ضمن برنامج التهيئة للعودة الحضورية.. بمناطق ومحافظات المملكة

تنفّذ إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة حزمةً من البرامج والأنشطة ضمن برنامج التهيئة للعودة الحضورية الآمنة للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال في 23 يناير، مشتملةً على 22 نشاطًا ثقافيًّا وترفيهيًّا وتوعويًّا؛ موجهًا إلى طلبة الابتدائية ورياض الأطفال، تعمل على تهيئتهم وتحفيزهم للعودة إلى مقاعد الدراسة، وصولًا إلى تحقيق تكيّفهم الاجتماعي واندماجهم في صفوفهم الدراسية.

وبدأت إدارات التعليم تنفيذ الأنشطة بدايةً من الأسبوع الحالي (السادس) -عن بُعد- عبر منصتي "روضتي" و"مدرستي"، مستمرةً على التوالي حتى نهاية الأسبوع السابع، والذي ستتم من خلاله إعداد البرامج وتنفيذها حضوريًّا في مدارس التعليم العام.

وتتنوع الأنشطة التي يتضمنها برنامج التهيئة للعودة لتشمل مجموعة؛ من أبرزها: برنامج تحفيزي في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وقصص ومسابقات ثقافية وترفيهية (مسرح الطفل)، والأنشطة الفنية (أنا فنان)، والأنشطة الرياضة الفردية، والألعاب الحركية، وتوثيق لقطات مصورة من العودة الحضورية (لقطة فرح)، إلى جانب توزيع الهدايا العينية المقدمة لتحفيز الطلبة.

وتهدف الأنشطة إلى رفع دافعية الطلبة وزيادة حماسهم واشتياقهم للعودة الحضورية، وتطلعهم إلى رؤية معلميهم وزملائهم داخل المدرسة، إلى جانب مراعاة الاندماج التدريجي للطلبة في مدارسهم، بما يضمن الاستقرار النفسي لهم مع معلميهم داخل المدرسة، وذلك عبر التكامل الفاعل بين الأسرة والمدرسة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعليم": 22 نشاطًا توعويًّا وترفيهيًّا تنتظر عودة طلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال
سبق

تنفّذ إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة حزمةً من البرامج والأنشطة ضمن برنامج التهيئة للعودة الحضورية الآمنة للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال في 23 يناير، مشتملةً على 22 نشاطًا ثقافيًّا وترفيهيًّا وتوعويًّا؛ موجهًا إلى طلبة الابتدائية ورياض الأطفال، تعمل على تهيئتهم وتحفيزهم للعودة إلى مقاعد الدراسة، وصولًا إلى تحقيق تكيّفهم الاجتماعي واندماجهم في صفوفهم الدراسية.

وبدأت إدارات التعليم تنفيذ الأنشطة بدايةً من الأسبوع الحالي (السادس) -عن بُعد- عبر منصتي "روضتي" و"مدرستي"، مستمرةً على التوالي حتى نهاية الأسبوع السابع، والذي ستتم من خلاله إعداد البرامج وتنفيذها حضوريًّا في مدارس التعليم العام.

وتتنوع الأنشطة التي يتضمنها برنامج التهيئة للعودة لتشمل مجموعة؛ من أبرزها: برنامج تحفيزي في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وقصص ومسابقات ثقافية وترفيهية (مسرح الطفل)، والأنشطة الفنية (أنا فنان)، والأنشطة الرياضة الفردية، والألعاب الحركية، وتوثيق لقطات مصورة من العودة الحضورية (لقطة فرح)، إلى جانب توزيع الهدايا العينية المقدمة لتحفيز الطلبة.

وتهدف الأنشطة إلى رفع دافعية الطلبة وزيادة حماسهم واشتياقهم للعودة الحضورية، وتطلعهم إلى رؤية معلميهم وزملائهم داخل المدرسة، إلى جانب مراعاة الاندماج التدريجي للطلبة في مدارسهم، بما يضمن الاستقرار النفسي لهم مع معلميهم داخل المدرسة، وذلك عبر التكامل الفاعل بين الأسرة والمدرسة.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
05:50 PM

"التعليم": 22 نشاطًا توعويًّا وترفيهيًّا تنتظر عودة طلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال

ضمن برنامج التهيئة للعودة الحضورية.. بمناطق ومحافظات المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنفّذ إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة حزمةً من البرامج والأنشطة ضمن برنامج التهيئة للعودة الحضورية الآمنة للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال في 23 يناير، مشتملةً على 22 نشاطًا ثقافيًّا وترفيهيًّا وتوعويًّا؛ موجهًا إلى طلبة الابتدائية ورياض الأطفال، تعمل على تهيئتهم وتحفيزهم للعودة إلى مقاعد الدراسة، وصولًا إلى تحقيق تكيّفهم الاجتماعي واندماجهم في صفوفهم الدراسية.

وبدأت إدارات التعليم تنفيذ الأنشطة بدايةً من الأسبوع الحالي (السادس) -عن بُعد- عبر منصتي "روضتي" و"مدرستي"، مستمرةً على التوالي حتى نهاية الأسبوع السابع، والذي ستتم من خلاله إعداد البرامج وتنفيذها حضوريًّا في مدارس التعليم العام.

وتتنوع الأنشطة التي يتضمنها برنامج التهيئة للعودة لتشمل مجموعة؛ من أبرزها: برنامج تحفيزي في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وقصص ومسابقات ثقافية وترفيهية (مسرح الطفل)، والأنشطة الفنية (أنا فنان)، والأنشطة الرياضة الفردية، والألعاب الحركية، وتوثيق لقطات مصورة من العودة الحضورية (لقطة فرح)، إلى جانب توزيع الهدايا العينية المقدمة لتحفيز الطلبة.

وتهدف الأنشطة إلى رفع دافعية الطلبة وزيادة حماسهم واشتياقهم للعودة الحضورية، وتطلعهم إلى رؤية معلميهم وزملائهم داخل المدرسة، إلى جانب مراعاة الاندماج التدريجي للطلبة في مدارسهم، بما يضمن الاستقرار النفسي لهم مع معلميهم داخل المدرسة، وذلك عبر التكامل الفاعل بين الأسرة والمدرسة.

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