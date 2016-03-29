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"الأرصاد": سحب رعدية على منطقة جازان

تشمل عدة محافظات حتى الساعة 7 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن سحب رعدية على منطقة جازان ومحافظات: (أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية.

وذكر المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

المركز الوطني للأرصاد سحب رعدية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": سحب رعدية على منطقة جازان
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن سحب رعدية على منطقة جازان ومحافظات: (أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية.

وذكر المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442
01:52 PM

"الأرصاد": سحب رعدية على منطقة جازان

تشمل عدة محافظات حتى الساعة 7 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن سحب رعدية على منطقة جازان ومحافظات: (أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية.

وذكر المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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