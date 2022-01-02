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نصيحة من إيلون ماسك للشباب في 2022 لو أرادوا أن يصبحوا مثله

وجّه مؤسس شركة "تسلا" و"سبيس إكس" وأحد أغنى أغنياء العالم، إيلون ماسك، نصيحة للشباب في 2022، لو أرادوا أن يصبحوا مثله ويكرروا تجربته.

وقال "ماسك" في مقابلة مع باحث الذكاء الاصطناعي، ليكس فريدمان، والتي نقلها موقع "تايمز نيوز ناو": إن التعلم قدر الإمكان، هو ما يمكن أن يجعلهم مثله.

ونصح "ماسك" الشباب بتجنب أن يصبحوا قادة قبل أن يقرأوا الكثير من الكتب ويتعلموا الكثير من الأمور، وأن يحاولوا أن يصبحوا مفيدين بصورة أكبر، وستأتي حينها القيادة لهم.

وذكر "ماسك" أن جيل الشباب يجب أن يفعل أشياء مفيدة للبشر وللعالم، وأن يساهموا في تطوير العالم بصورة أكبر مما يستهلكونه.

كما نصح الطلاب بقراءة وتطوير معارفهم العامة حتى يعرفوا ما يحدث في جميع أنحاء العالم، وأشار "ماسك" أيضًا إلى أن الشباب كلما تحدثوا إلى أنواع مختلفة من الناس من جميع أنحاء العالم، كلما زاد انفتاح عقلهم.

قال إيلون ماسك لفريدمان: "تحدثت إلى أشخاص من مختلف مناحي الحياة ومن مختلف الصناعات والمهن والمهارات، وأجد أن العلم لا يقاس بشهادة جامعية مرموقة بل بقدر العلم الذي تمكن الشخص فعليًّا من جمعه، وهو ما دفعني في السابق للقول إن تفضيلاتي للتوظيف لا تعتمد على الشهادات الجامعية؛ بل على قدر العلم الذي يحصل عليه الشخص".

وأتبع بقوله: "إذا تَخرج شخص ما من جامعة رائعة، فقد يكون هذا مؤشرًا على أنه سيكون قادرًا على القيام بأشياء رائعة؛ ولكن ليس هذا هو الحال بالضرورة. إذا نظرت، على سبيل المثال، إلى أشخاص مثل بيل جيتس أو لاري إليسون، وستيف جوبز، هؤلاء الرجال لم يتخرجوا من الكلية، ولكن إذا كانت لديك فرصة لتوظيفهم، فسيكون ذلك بالطبع فكرة جيدة".

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نصيحة من إيلون ماسك للشباب في 2022 لو أرادوا أن يصبحوا مثله
سبق

وجّه مؤسس شركة "تسلا" و"سبيس إكس" وأحد أغنى أغنياء العالم، إيلون ماسك، نصيحة للشباب في 2022، لو أرادوا أن يصبحوا مثله ويكرروا تجربته.

وقال "ماسك" في مقابلة مع باحث الذكاء الاصطناعي، ليكس فريدمان، والتي نقلها موقع "تايمز نيوز ناو": إن التعلم قدر الإمكان، هو ما يمكن أن يجعلهم مثله.

ونصح "ماسك" الشباب بتجنب أن يصبحوا قادة قبل أن يقرأوا الكثير من الكتب ويتعلموا الكثير من الأمور، وأن يحاولوا أن يصبحوا مفيدين بصورة أكبر، وستأتي حينها القيادة لهم.

وذكر "ماسك" أن جيل الشباب يجب أن يفعل أشياء مفيدة للبشر وللعالم، وأن يساهموا في تطوير العالم بصورة أكبر مما يستهلكونه.

كما نصح الطلاب بقراءة وتطوير معارفهم العامة حتى يعرفوا ما يحدث في جميع أنحاء العالم، وأشار "ماسك" أيضًا إلى أن الشباب كلما تحدثوا إلى أنواع مختلفة من الناس من جميع أنحاء العالم، كلما زاد انفتاح عقلهم.

قال إيلون ماسك لفريدمان: "تحدثت إلى أشخاص من مختلف مناحي الحياة ومن مختلف الصناعات والمهن والمهارات، وأجد أن العلم لا يقاس بشهادة جامعية مرموقة بل بقدر العلم الذي تمكن الشخص فعليًّا من جمعه، وهو ما دفعني في السابق للقول إن تفضيلاتي للتوظيف لا تعتمد على الشهادات الجامعية؛ بل على قدر العلم الذي يحصل عليه الشخص".

وأتبع بقوله: "إذا تَخرج شخص ما من جامعة رائعة، فقد يكون هذا مؤشرًا على أنه سيكون قادرًا على القيام بأشياء رائعة؛ ولكن ليس هذا هو الحال بالضرورة. إذا نظرت، على سبيل المثال، إلى أشخاص مثل بيل جيتس أو لاري إليسون، وستيف جوبز، هؤلاء الرجال لم يتخرجوا من الكلية، ولكن إذا كانت لديك فرصة لتوظيفهم، فسيكون ذلك بالطبع فكرة جيدة".

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
10:36 AM

نصيحة من إيلون ماسك للشباب في 2022 لو أرادوا أن يصبحوا مثله

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وجّه مؤسس شركة "تسلا" و"سبيس إكس" وأحد أغنى أغنياء العالم، إيلون ماسك، نصيحة للشباب في 2022، لو أرادوا أن يصبحوا مثله ويكرروا تجربته.

وقال "ماسك" في مقابلة مع باحث الذكاء الاصطناعي، ليكس فريدمان، والتي نقلها موقع "تايمز نيوز ناو": إن التعلم قدر الإمكان، هو ما يمكن أن يجعلهم مثله.

ونصح "ماسك" الشباب بتجنب أن يصبحوا قادة قبل أن يقرأوا الكثير من الكتب ويتعلموا الكثير من الأمور، وأن يحاولوا أن يصبحوا مفيدين بصورة أكبر، وستأتي حينها القيادة لهم.

وذكر "ماسك" أن جيل الشباب يجب أن يفعل أشياء مفيدة للبشر وللعالم، وأن يساهموا في تطوير العالم بصورة أكبر مما يستهلكونه.

كما نصح الطلاب بقراءة وتطوير معارفهم العامة حتى يعرفوا ما يحدث في جميع أنحاء العالم، وأشار "ماسك" أيضًا إلى أن الشباب كلما تحدثوا إلى أنواع مختلفة من الناس من جميع أنحاء العالم، كلما زاد انفتاح عقلهم.

قال إيلون ماسك لفريدمان: "تحدثت إلى أشخاص من مختلف مناحي الحياة ومن مختلف الصناعات والمهن والمهارات، وأجد أن العلم لا يقاس بشهادة جامعية مرموقة بل بقدر العلم الذي تمكن الشخص فعليًّا من جمعه، وهو ما دفعني في السابق للقول إن تفضيلاتي للتوظيف لا تعتمد على الشهادات الجامعية؛ بل على قدر العلم الذي يحصل عليه الشخص".

وأتبع بقوله: "إذا تَخرج شخص ما من جامعة رائعة، فقد يكون هذا مؤشرًا على أنه سيكون قادرًا على القيام بأشياء رائعة؛ ولكن ليس هذا هو الحال بالضرورة. إذا نظرت، على سبيل المثال، إلى أشخاص مثل بيل جيتس أو لاري إليسون، وستيف جوبز، هؤلاء الرجال لم يتخرجوا من الكلية، ولكن إذا كانت لديك فرصة لتوظيفهم، فسيكون ذلك بالطبع فكرة جيدة".

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