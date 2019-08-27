النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

منشار كهربائي يقطع يد وافد.. وفريق طبي بجدة يعيدها إلى ما كانت عليه

6 ساعات جراحة بمستشفى "المؤسس" أعادت زراعتها وأصلحت أوتارها

نجح فريق طبي وجراحي متخصص بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، في إنقاذ يد وافد في العقد الرابع من العمر، من البتر؛ وذلك عقب عملية جراحية دامت 6 ساعات.

وتفصيلًا.. كان المصاب قد حضر إلى الطوارئ وهو يعاني من قطع شبه كامل لليد اليمنى بمنشار كهربائي أثناء مزاولة عمله.

وقالت "صحة جدة": "على الفور تم إدخال المصاب فور وصوله الطوارئ، إلى غرفة العمليات؛ حيث استمر وقت الجراحة نحو (٦) ساعات تقريبًا، تم خلالها إجراء عملية زراعة لليد، مع إصلاح للأوتار والكسور الناتجة عن الإصابة.

وأضافت: "بفضل من الله استعاد المصاب القدرة على تحريك يده بعد أسبوعين من العملية، وهو الآن يتمتع بصحة جيدة، وتم خروجه من المستشفى بعد التأكد من تماثله التام للشفاء".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
منشار كهربائي يقطع يد وافد.. وفريق طبي بجدة يعيدها إلى ما كانت عليه
سبق

نجح فريق طبي وجراحي متخصص بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، في إنقاذ يد وافد في العقد الرابع من العمر، من البتر؛ وذلك عقب عملية جراحية دامت 6 ساعات.

وتفصيلًا.. كان المصاب قد حضر إلى الطوارئ وهو يعاني من قطع شبه كامل لليد اليمنى بمنشار كهربائي أثناء مزاولة عمله.

وقالت "صحة جدة": "على الفور تم إدخال المصاب فور وصوله الطوارئ، إلى غرفة العمليات؛ حيث استمر وقت الجراحة نحو (٦) ساعات تقريبًا، تم خلالها إجراء عملية زراعة لليد، مع إصلاح للأوتار والكسور الناتجة عن الإصابة.

وأضافت: "بفضل من الله استعاد المصاب القدرة على تحريك يده بعد أسبوعين من العملية، وهو الآن يتمتع بصحة جيدة، وتم خروجه من المستشفى بعد التأكد من تماثله التام للشفاء".

27 أغسطس 2019 - 26 ذو الحجة 1440
11:20 AM

منشار كهربائي يقطع يد وافد.. وفريق طبي بجدة يعيدها إلى ما كانت عليه

6 ساعات جراحة بمستشفى "المؤسس" أعادت زراعتها وأصلحت أوتارها

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
2
3,348

نجح فريق طبي وجراحي متخصص بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، في إنقاذ يد وافد في العقد الرابع من العمر، من البتر؛ وذلك عقب عملية جراحية دامت 6 ساعات.

وتفصيلًا.. كان المصاب قد حضر إلى الطوارئ وهو يعاني من قطع شبه كامل لليد اليمنى بمنشار كهربائي أثناء مزاولة عمله.

وقالت "صحة جدة": "على الفور تم إدخال المصاب فور وصوله الطوارئ، إلى غرفة العمليات؛ حيث استمر وقت الجراحة نحو (٦) ساعات تقريبًا، تم خلالها إجراء عملية زراعة لليد، مع إصلاح للأوتار والكسور الناتجة عن الإصابة.

وأضافت: "بفضل من الله استعاد المصاب القدرة على تحريك يده بعد أسبوعين من العملية، وهو الآن يتمتع بصحة جيدة، وتم خروجه من المستشفى بعد التأكد من تماثله التام للشفاء".

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,476
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,151
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,119
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,402

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة