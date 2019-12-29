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انطلاق ماراثون "إلى القمة" لذوي الاحتياجات الخاصة

ضمن فعاليات "موسم الرياض"

انطلقت اليوم فعاليات ماراثون "إلى القمة" لذوي الاحتياجات الخاصة في الرياض، بمشاركة أكثر من 50 مشاركًا من البنين والبنات، وذلك ضمن فعاليات "موسم الرياض في عيون أطفالنا".

ونظَّم الفعالية مركز آراء الرواد للرعاية النهارية لذوي الاحتياجات الخاصة، بمشاركة مركز ذوي الإرادة للرعاية النهارية، ونادي الشباب السعودي، وذلك في نادي الشباب السعودي.

وتهدف الفعاليات إلى مشاركة أفراد المجتمع ذوي الاحتياجات الخاصة احتفالاتهم، وإبراز المهارات، إضافة إلى التعريف بإنجازات مركز "آراء الرواد" وشركائه.

وتراوحت أعمار المشاركين بين 8-16 سنة، يمثلون الفئة (أ) لقطع مسافة 200 متر، وبين 15–22 سنة، يمثلون الفئة (ب) لمسافة المضمار بالكامل.

وفي ختام الفعالية جرى تقديم هدايا وتكريم الفائزين من ذوي الإعاقة، ودروع للرعاة والمشاركين.

ذوي الاحتياجات الخاصة ماراثون إلى القمة موسم الرياض في عيون أطفالنا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انطلاق ماراثون "إلى القمة" لذوي الاحتياجات الخاصة
سبق

انطلقت اليوم فعاليات ماراثون "إلى القمة" لذوي الاحتياجات الخاصة في الرياض، بمشاركة أكثر من 50 مشاركًا من البنين والبنات، وذلك ضمن فعاليات "موسم الرياض في عيون أطفالنا".

ونظَّم الفعالية مركز آراء الرواد للرعاية النهارية لذوي الاحتياجات الخاصة، بمشاركة مركز ذوي الإرادة للرعاية النهارية، ونادي الشباب السعودي، وذلك في نادي الشباب السعودي.

وتهدف الفعاليات إلى مشاركة أفراد المجتمع ذوي الاحتياجات الخاصة احتفالاتهم، وإبراز المهارات، إضافة إلى التعريف بإنجازات مركز "آراء الرواد" وشركائه.

وتراوحت أعمار المشاركين بين 8-16 سنة، يمثلون الفئة (أ) لقطع مسافة 200 متر، وبين 15–22 سنة، يمثلون الفئة (ب) لمسافة المضمار بالكامل.

وفي ختام الفعالية جرى تقديم هدايا وتكريم الفائزين من ذوي الإعاقة، ودروع للرعاة والمشاركين.

29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441
08:51 PM

انطلاق ماراثون "إلى القمة" لذوي الاحتياجات الخاصة

ضمن فعاليات "موسم الرياض"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انطلقت اليوم فعاليات ماراثون "إلى القمة" لذوي الاحتياجات الخاصة في الرياض، بمشاركة أكثر من 50 مشاركًا من البنين والبنات، وذلك ضمن فعاليات "موسم الرياض في عيون أطفالنا".

ونظَّم الفعالية مركز آراء الرواد للرعاية النهارية لذوي الاحتياجات الخاصة، بمشاركة مركز ذوي الإرادة للرعاية النهارية، ونادي الشباب السعودي، وذلك في نادي الشباب السعودي.

وتهدف الفعاليات إلى مشاركة أفراد المجتمع ذوي الاحتياجات الخاصة احتفالاتهم، وإبراز المهارات، إضافة إلى التعريف بإنجازات مركز "آراء الرواد" وشركائه.

وتراوحت أعمار المشاركين بين 8-16 سنة، يمثلون الفئة (أ) لقطع مسافة 200 متر، وبين 15–22 سنة، يمثلون الفئة (ب) لمسافة المضمار بالكامل.

وفي ختام الفعالية جرى تقديم هدايا وتكريم الفائزين من ذوي الإعاقة، ودروع للرعاة والمشاركين.

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