انطلاق ماراثون "إلى القمة" لذوي الاحتياجات الخاصة

ضمن فعاليات "موسم الرياض"

انطلقت اليوم فعاليات ماراثون "إلى القمة" لذوي الاحتياجات الخاصة في الرياض، بمشاركة أكثر من 50 مشاركًا من البنين والبنات، وذلك ضمن فعاليات "موسم الرياض في عيون أطفالنا".

ونظَّم الفعالية مركز آراء الرواد للرعاية النهارية لذوي الاحتياجات الخاصة، بمشاركة مركز ذوي الإرادة للرعاية النهارية، ونادي الشباب السعودي، وذلك في نادي الشباب السعودي.

وتهدف الفعاليات إلى مشاركة أفراد المجتمع ذوي الاحتياجات الخاصة احتفالاتهم، وإبراز المهارات، إضافة إلى التعريف بإنجازات مركز "آراء الرواد" وشركائه.

وتراوحت أعمار المشاركين بين 8-16 سنة، يمثلون الفئة (أ) لقطع مسافة 200 متر، وبين 15–22 سنة، يمثلون الفئة (ب) لمسافة المضمار بالكامل.

وفي ختام الفعالية جرى تقديم هدايا وتكريم الفائزين من ذوي الإعاقة، ودروع للرعاة والمشاركين.