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مورّد أغذية: مطاعم "الكبسة" رُزّهم بـ"البنادول" ولحومهم بـ"الإسبرين"

لزيادة حجم حبات الأرز

لم تكُن حلقة البرنامج اليومي "تم" الذي يقدمه الإعلامي السعودي خالد العقيلي، على قناة SBC السعودية؛ بردًا وسلامًا على أصحاب المطاعم المتخصصة في تقديم الكبسة؛ حيث احتوت حلقة مساء أمس الاثنين، على أشبه ما يكون بـ"القنبلة" الصادمة، نظير كشف أحد المشاركين في الحلقة عما يراه أنه حقائق يملك الأدلة عليها.

جاء ضيف الحلقة عمر الدوسري، وهو كما يُعرّف نفسه بـ"مورد أغذية أوروبية وخبير في مجال الأطعمة"، حاملًا معلومات يقول إنه يملك الأدلة عليها، حول استخدام بعض من المطاعم المتخصصة في تقديم "الكبسة" وهي الوجبة الأهم لدى السعوديين لـ"البندول" خلال طهي الرز، للإسهام في زيادة حجم حبة الأرز، طبقًا لروايته.

ولم يقف عند ذلك، بل زاد حقيقةً صادمةً أخرى، مفادها أن بعضًا من المطاعم أيضًا تضع حبوب "الأسبرين" على اللحوم، من أجل ما قال إنه يتسبب "بليونة" على اللحوم، لاسيما زهيدة الثمن منها.

وأضاف "الدوسري" حول رفع أسعار لدى مطاعم الوجبات السريعة: أنه "ليس بسبب العرض والطلب كما يزعم البعض، بل إنّه حتى المطاعم ذات الماركات العالمية في تقديم وجبة البرجر يتفقون فيما بينهم ليرفعوا سويًّا الأسعار في آن واحد".

وبالنظر إلى حساب "الدوسري" على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، يُلحظ تقديمه لنفسه كما تحتوي أسطر التعريف عن شخصه، أنه "متخصصٌ في دراسات الجدوى التفصيلية"، وأنه يعمل على نقل معايشته لما يسميه "فساد" مُصنّعي ومستوردي وموردي الأغذية والمطاعم، بصرف النظر عن كونه في مقابل ذلك يُعرف نفسه كـ"مورد للمواد الغذائية".

وبمزيد من البحث في حساب "الدوسري"، تبرز إحدى تغريداته التي كما يبدو أنه دونها بعد زيارته لأحد المطاعم، ويقول فيها: "سمبوسة بـ50 ريال، كابتشينو بـ60 ريال، ربع دجاجة مشوية بـ160 ريال".. إلى أين سنصل بالتنافس في غلاء الأسعار".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مورّد أغذية: مطاعم "الكبسة" رُزّهم بـ"البنادول" ولحومهم بـ"الإسبرين"
سبق

لم تكُن حلقة البرنامج اليومي "تم" الذي يقدمه الإعلامي السعودي خالد العقيلي، على قناة SBC السعودية؛ بردًا وسلامًا على أصحاب المطاعم المتخصصة في تقديم الكبسة؛ حيث احتوت حلقة مساء أمس الاثنين، على أشبه ما يكون بـ"القنبلة" الصادمة، نظير كشف أحد المشاركين في الحلقة عما يراه أنه حقائق يملك الأدلة عليها.

جاء ضيف الحلقة عمر الدوسري، وهو كما يُعرّف نفسه بـ"مورد أغذية أوروبية وخبير في مجال الأطعمة"، حاملًا معلومات يقول إنه يملك الأدلة عليها، حول استخدام بعض من المطاعم المتخصصة في تقديم "الكبسة" وهي الوجبة الأهم لدى السعوديين لـ"البندول" خلال طهي الرز، للإسهام في زيادة حجم حبة الأرز، طبقًا لروايته.

ولم يقف عند ذلك، بل زاد حقيقةً صادمةً أخرى، مفادها أن بعضًا من المطاعم أيضًا تضع حبوب "الأسبرين" على اللحوم، من أجل ما قال إنه يتسبب "بليونة" على اللحوم، لاسيما زهيدة الثمن منها.

وأضاف "الدوسري" حول رفع أسعار لدى مطاعم الوجبات السريعة: أنه "ليس بسبب العرض والطلب كما يزعم البعض، بل إنّه حتى المطاعم ذات الماركات العالمية في تقديم وجبة البرجر يتفقون فيما بينهم ليرفعوا سويًّا الأسعار في آن واحد".

وبالنظر إلى حساب "الدوسري" على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، يُلحظ تقديمه لنفسه كما تحتوي أسطر التعريف عن شخصه، أنه "متخصصٌ في دراسات الجدوى التفصيلية"، وأنه يعمل على نقل معايشته لما يسميه "فساد" مُصنّعي ومستوردي وموردي الأغذية والمطاعم، بصرف النظر عن كونه في مقابل ذلك يُعرف نفسه كـ"مورد للمواد الغذائية".

وبمزيد من البحث في حساب "الدوسري"، تبرز إحدى تغريداته التي كما يبدو أنه دونها بعد زيارته لأحد المطاعم، ويقول فيها: "سمبوسة بـ50 ريال، كابتشينو بـ60 ريال، ربع دجاجة مشوية بـ160 ريال".. إلى أين سنصل بالتنافس في غلاء الأسعار".

07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
05:50 PM

مورّد أغذية: مطاعم "الكبسة" رُزّهم بـ"البنادول" ولحومهم بـ"الإسبرين"

لزيادة حجم حبات الأرز

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عيسى الحربي - الرياض
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6,581

لم تكُن حلقة البرنامج اليومي "تم" الذي يقدمه الإعلامي السعودي خالد العقيلي، على قناة SBC السعودية؛ بردًا وسلامًا على أصحاب المطاعم المتخصصة في تقديم الكبسة؛ حيث احتوت حلقة مساء أمس الاثنين، على أشبه ما يكون بـ"القنبلة" الصادمة، نظير كشف أحد المشاركين في الحلقة عما يراه أنه حقائق يملك الأدلة عليها.

جاء ضيف الحلقة عمر الدوسري، وهو كما يُعرّف نفسه بـ"مورد أغذية أوروبية وخبير في مجال الأطعمة"، حاملًا معلومات يقول إنه يملك الأدلة عليها، حول استخدام بعض من المطاعم المتخصصة في تقديم "الكبسة" وهي الوجبة الأهم لدى السعوديين لـ"البندول" خلال طهي الرز، للإسهام في زيادة حجم حبة الأرز، طبقًا لروايته.

ولم يقف عند ذلك، بل زاد حقيقةً صادمةً أخرى، مفادها أن بعضًا من المطاعم أيضًا تضع حبوب "الأسبرين" على اللحوم، من أجل ما قال إنه يتسبب "بليونة" على اللحوم، لاسيما زهيدة الثمن منها.

وأضاف "الدوسري" حول رفع أسعار لدى مطاعم الوجبات السريعة: أنه "ليس بسبب العرض والطلب كما يزعم البعض، بل إنّه حتى المطاعم ذات الماركات العالمية في تقديم وجبة البرجر يتفقون فيما بينهم ليرفعوا سويًّا الأسعار في آن واحد".

وبالنظر إلى حساب "الدوسري" على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، يُلحظ تقديمه لنفسه كما تحتوي أسطر التعريف عن شخصه، أنه "متخصصٌ في دراسات الجدوى التفصيلية"، وأنه يعمل على نقل معايشته لما يسميه "فساد" مُصنّعي ومستوردي وموردي الأغذية والمطاعم، بصرف النظر عن كونه في مقابل ذلك يُعرف نفسه كـ"مورد للمواد الغذائية".

وبمزيد من البحث في حساب "الدوسري"، تبرز إحدى تغريداته التي كما يبدو أنه دونها بعد زيارته لأحد المطاعم، ويقول فيها: "سمبوسة بـ50 ريال، كابتشينو بـ60 ريال، ربع دجاجة مشوية بـ160 ريال".. إلى أين سنصل بالتنافس في غلاء الأسعار".

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