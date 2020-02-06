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"محافظ العارضة" يرعى ختام مسابقة الأولمبياد الوطني للروبوت بجازان

شاهد أعمال الطلاب من المدارس المختلفة التابعة لتعليم المنطقة

رعى محافظ العارضة المكلف خالد بن ناصر البقمي، صباح أمس الأربعاء، ختام مسابقة الأولمبياد الوطني للروبوت على مستوى مدارس منطقة جازان والتي يحتضنها مكتب التعليم بالعارضة.

وكان في استقبال "البقمي" لدى وصوله لمقر المسابقة في معهد تشكيل المستقبل محمد النعمي مدير إدارة النشاط بتعليم جازان وأحمد بن علي جبرة مدير مكتب تعليم العارضة وعدد من الأساتذة على مستوى تعليم المنطقة.

وقام "البقمي" يرافقه رئيس مركز قيس شجاع السبيعي بالتجول على أعمال الطلاب من المدارس المختلفة التابعة لتعليم المنطقة مشيداً بجهودهم المميزة داعياً الله للجميع بالتوفيق.

وفي الختام، قام محافظ العارضة المكلف خالد بن ناصر البقمي بتكريم الفائزين بالمسابقة والراعين والداعمين.

محافظ العارضة خالد بن ناصر البقمي مسابقة الأولمبياد الوطني للروبوت جازان

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"محافظ العارضة" يرعى ختام مسابقة الأولمبياد الوطني للروبوت بجازان
سبق

رعى محافظ العارضة المكلف خالد بن ناصر البقمي، صباح أمس الأربعاء، ختام مسابقة الأولمبياد الوطني للروبوت على مستوى مدارس منطقة جازان والتي يحتضنها مكتب التعليم بالعارضة.

وكان في استقبال "البقمي" لدى وصوله لمقر المسابقة في معهد تشكيل المستقبل محمد النعمي مدير إدارة النشاط بتعليم جازان وأحمد بن علي جبرة مدير مكتب تعليم العارضة وعدد من الأساتذة على مستوى تعليم المنطقة.

وقام "البقمي" يرافقه رئيس مركز قيس شجاع السبيعي بالتجول على أعمال الطلاب من المدارس المختلفة التابعة لتعليم المنطقة مشيداً بجهودهم المميزة داعياً الله للجميع بالتوفيق.

وفي الختام، قام محافظ العارضة المكلف خالد بن ناصر البقمي بتكريم الفائزين بالمسابقة والراعين والداعمين.

06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
12:03 PM

"محافظ العارضة" يرعى ختام مسابقة الأولمبياد الوطني للروبوت بجازان

شاهد أعمال الطلاب من المدارس المختلفة التابعة لتعليم المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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رعى محافظ العارضة المكلف خالد بن ناصر البقمي، صباح أمس الأربعاء، ختام مسابقة الأولمبياد الوطني للروبوت على مستوى مدارس منطقة جازان والتي يحتضنها مكتب التعليم بالعارضة.

وكان في استقبال "البقمي" لدى وصوله لمقر المسابقة في معهد تشكيل المستقبل محمد النعمي مدير إدارة النشاط بتعليم جازان وأحمد بن علي جبرة مدير مكتب تعليم العارضة وعدد من الأساتذة على مستوى تعليم المنطقة.

وقام "البقمي" يرافقه رئيس مركز قيس شجاع السبيعي بالتجول على أعمال الطلاب من المدارس المختلفة التابعة لتعليم المنطقة مشيداً بجهودهم المميزة داعياً الله للجميع بالتوفيق.

وفي الختام، قام محافظ العارضة المكلف خالد بن ناصر البقمي بتكريم الفائزين بالمسابقة والراعين والداعمين.

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