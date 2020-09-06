أول تعليق لوزير التعليم على المشكلات التقنية التي حدثت اليوم بمنصة "مدرستي"

تصادفت مع بداية أول يوم دوام تعليمي "عن بُعد" وفوجئ بها المعلمون والطلاب

قال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ في تعليقه على المشكلات التقنية التي وقعت اليوم في منصة "مدرستي": إن البداية صعبة ومختلفة، لكن سيكون الوضع في الأسبوع المقبل أفضل، وهي تغيير ثقافة على مستوى المجتمع والتعليم والمعلمين والطلاب، ولا بد أن يكون هناك قصور في البدايات ومن ثم نستكمل.

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‏‫يُشار إلى أن منصة "مدرستي" تعرّضت لمشكلات تقنية مع بداية أول يوم دوام تعليمي، حيث فُوجئ المعلمون والمعلمات والطلاب والطالبات بهذه المشكلات التقنية حين متابعة العملية التعليمية، اليوم الأحد، في أول يوم لبداية العام الدراسي الجديد.