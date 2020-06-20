الماجستير لـ"الدوسري" في إدارة الأعمال

حصل رئيس الموارد البشرية في إحدى شركات الجبيل فهد بن دلموك الصخابرة الدوسري، على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية العلوم الإدارية والمالية في الجامعة السعودية الإلكترونية بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف.
حصل رئيس الموارد البشرية في إحدى شركات الجبيل فهد بن دلموك الصخابرة الدوسري، على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية العلوم الإدارية والمالية في الجامعة السعودية الإلكترونية بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف.
حصل رئيس الموارد البشرية في إحدى شركات الجبيل فهد بن دلموك الصخابرة الدوسري، على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية العلوم الإدارية والمالية في الجامعة السعودية الإلكترونية بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف.
حصل رئيس الموارد البشرية في إحدى شركات الجبيل فهد بن دلموك الصخابرة الدوسري، على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية العلوم الإدارية والمالية في الجامعة السعودية الإلكترونية بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف.