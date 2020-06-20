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الماجستير لـ"الدوسري" في إدارة الأعمال

حصل رئيس الموارد البشرية في إحدى شركات الجبيل فهد بن دلموك الصخابرة الدوسري، على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية العلوم الإدارية والمالية في الجامعة السعودية الإلكترونية بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف.

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الماجستير لـ"الدوسري" في إدارة الأعمال
سبق

حصل رئيس الموارد البشرية في إحدى شركات الجبيل فهد بن دلموك الصخابرة الدوسري، على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية العلوم الإدارية والمالية في الجامعة السعودية الإلكترونية بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف.

20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
03:27 PM

الماجستير لـ"الدوسري" في إدارة الأعمال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصل رئيس الموارد البشرية في إحدى شركات الجبيل فهد بن دلموك الصخابرة الدوسري، على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية العلوم الإدارية والمالية في الجامعة السعودية الإلكترونية بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف.

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