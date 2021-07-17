"أكثر بـ10 أضعاف".. دراسة تقارن بين فعالية لقاحَيْ "فايزر" و"سينوفاك"

كشف "اختلافات جوهرية".. وهذا اللقاح غير معتمد بالسعودية

توصلت دراسة أجرتها جامعة هونغ كونغ إلى أن متلقّي اللقاح الذي عملت شركة "بيونتك" الألمانية على تطويره مع شركة "فايزر"، تمكّنت أجهزتهم المناعية من إنتاج أجسام مضادة لفيروس كورونا المستجد بمقدار 10 أضعاف تلك التي شكّلتها أجساد من تلقّوا لقاح "سينوفاك" الصيني.

وحسب وكالة "فرانس برس": تشير الدراسة إلى وجود "اختلافات جوهرية في فعالية اللقاحات" المضادة لفيروس كورونا المستجد، ظهرت في هذه المقارنة.

ورغم ذلك قال القائمون على الدراسة: إن الأجسام المضادة ليست المقياس الوحيد لمدى نجاح لقاح ما بمحاربة مرض معين.

وشملت الدراسة المنشورة في دورية "لانسيت" الطبية 1442 من العاملين في الرعاية الصحية.

ولفتت الدراسة إلى أن أولئك الذين تلقوا لقاح "سينوفاك" امتلكوا مستويات "مماثلة أو أقل" من الأجسام المضادة التي كوّنها من أصيبوا بعدوى كورونا وتمكّنوا من التعافي منها.

وتقدم الدراسة دليلًا إضافيًّا على أن اللقاحات التي تعمل بتقنية "mRNA" تقدم حماية أكبر ضد فيروس كورونا ومتحوراته.

"بعض الحماية أفضل من لا شيء"

ومع ذلك قال البروفيسور المشارك بالدراسة، بن كاولينغ: إنه لا يزال على الأشخاص تلقي "سينوفاك" في حالة عدم وجود خيار آخر؛ "لأن بعض الحماية أفضل من لا شيء".

ولفت الباحثون إلى أن البيانات التي تقدمها الدراسة تشير إلى احتمالية أن تكون الاستراتيجيات البديلة، كالجرعة الثالثة المعززة، ضرورية لتأمين حماية أفضل لمن تلقوا لقاح "سينوفاك".

"الأولوية ستكون "إعطاء" جرعات معززة لمن تلقوا لقاح سينوفاك، بينما الجرعات المعززة لمن تلقوا بيونتك بالبداية قد لا تكون ضرورية"؛ حسب كاولينغ.

لقاح "سينوفاك" غير معتمد بالسعودية

جدير بالذكر أن لقاح "سينوفاك" غير معتمد بالسعودية؛ حيث إن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة هي 4 لقاحات فقط؛ وهي: "أسترازينيكا"، "فايزر"، و"جونسون آند جونسون"، إضافة إلى لقاح "موديرنا".

وكان قد صدر بيان وزارة الصحة في السعودية، الجمعة، والذي أعلنت فيه اعتماد لقاح "موديرنا" للتطعيم ضد فيروس كورونا، مبينة أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.