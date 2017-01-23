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أمير الشمالية يستقبل رئيس الهلال الأحمر.. ويدعو لافتتاح مراكز جديدة

ناقش آلية تطوير الخدمات الإسعافية في جميع محافظات المنطقة

استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز بالإمارة اليوم، رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، يرافقه عدد من قيادات الهيئة، حيث ناقش الجميع خلال اللقاء آلية تطوير الخدمات الإسعافية في جميع محافظات ومدن وقرى المنطقة.

ونوه أمير منطقة الحدود الشمالية بدعم القيادة لهيئة الهلال الأحمر ما أسهم في تقديم خدمات إسعافية متكاملة في جميع مناطق المملكة، مشيداً سموه بالجهود والخدمات التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر السعودي، ودورها الرائد في خدمة وإسعاف المصابين والمرضى، إضافة إلى تعزيزها للخدمات الإسعافية والتوعوية وتنفيذها للمشروعات التطوعية والأعمال الإنسانية، داعياً لافتتاح مراكز جديدة بما يسهم بتقديم خدمات أفضل لتشهد المرحلة القادمة المزيد من الإنجاز والعمل النوعي.

من جانبه، نوّه رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي لأمير منطقة الحدود الشمالية اهتمامه ودعمه ومتابعته لفرع الهلال الأحمر بالمنطقة، مؤكداً حرص الهيئة على تلبية احتياجات المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير الشمالية يستقبل رئيس الهلال الأحمر.. ويدعو لافتتاح مراكز جديدة
سبق

استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز بالإمارة اليوم، رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، يرافقه عدد من قيادات الهيئة، حيث ناقش الجميع خلال اللقاء آلية تطوير الخدمات الإسعافية في جميع محافظات ومدن وقرى المنطقة.

ونوه أمير منطقة الحدود الشمالية بدعم القيادة لهيئة الهلال الأحمر ما أسهم في تقديم خدمات إسعافية متكاملة في جميع مناطق المملكة، مشيداً سموه بالجهود والخدمات التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر السعودي، ودورها الرائد في خدمة وإسعاف المصابين والمرضى، إضافة إلى تعزيزها للخدمات الإسعافية والتوعوية وتنفيذها للمشروعات التطوعية والأعمال الإنسانية، داعياً لافتتاح مراكز جديدة بما يسهم بتقديم خدمات أفضل لتشهد المرحلة القادمة المزيد من الإنجاز والعمل النوعي.

من جانبه، نوّه رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي لأمير منطقة الحدود الشمالية اهتمامه ودعمه ومتابعته لفرع الهلال الأحمر بالمنطقة، مؤكداً حرص الهيئة على تلبية احتياجات المنطقة.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
04:30 PM

أمير الشمالية يستقبل رئيس الهلال الأحمر.. ويدعو لافتتاح مراكز جديدة

ناقش آلية تطوير الخدمات الإسعافية في جميع محافظات المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - عرعر
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استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز بالإمارة اليوم، رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، يرافقه عدد من قيادات الهيئة، حيث ناقش الجميع خلال اللقاء آلية تطوير الخدمات الإسعافية في جميع محافظات ومدن وقرى المنطقة.

ونوه أمير منطقة الحدود الشمالية بدعم القيادة لهيئة الهلال الأحمر ما أسهم في تقديم خدمات إسعافية متكاملة في جميع مناطق المملكة، مشيداً سموه بالجهود والخدمات التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر السعودي، ودورها الرائد في خدمة وإسعاف المصابين والمرضى، إضافة إلى تعزيزها للخدمات الإسعافية والتوعوية وتنفيذها للمشروعات التطوعية والأعمال الإنسانية، داعياً لافتتاح مراكز جديدة بما يسهم بتقديم خدمات أفضل لتشهد المرحلة القادمة المزيد من الإنجاز والعمل النوعي.

من جانبه، نوّه رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي لأمير منطقة الحدود الشمالية اهتمامه ودعمه ومتابعته لفرع الهلال الأحمر بالمنطقة، مؤكداً حرص الهيئة على تلبية احتياجات المنطقة.

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