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القوات البرية تنفذ تمرين "الصداقة 2021م"

مع القيادة الوسطى للجيش الأمريكي

نفّذت القوات البرية الملكية السعودية ممثلة بإدارة التدريب والعقائد العسكرية بالقوات البرية وقيادة المنطقة الشمالية الغربية مع القيادة الوسطى للجيش الأمريكي تمرين "الصداقة 2021م" والذي يقام افتراضياً عبر الاتصال المرئي.

ويهدف هذا التمرين إلى توحيد المفاهيم العسكرية من خلال العمل المشترك وتطوير عملية القيادة والسيطرة أثناء العمليات وتبادل الخبرات العسكرية بين القوات البرية الملكية السعودية والقيادة الوسطى للجيش الأمريكي وتوثيق العلاقات العسكرية المتبادلة بين البلدين الصديقين.

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القوات البرية تنفذ تمرين "الصداقة 2021م"
سبق

نفّذت القوات البرية الملكية السعودية ممثلة بإدارة التدريب والعقائد العسكرية بالقوات البرية وقيادة المنطقة الشمالية الغربية مع القيادة الوسطى للجيش الأمريكي تمرين "الصداقة 2021م" والذي يقام افتراضياً عبر الاتصال المرئي.

ويهدف هذا التمرين إلى توحيد المفاهيم العسكرية من خلال العمل المشترك وتطوير عملية القيادة والسيطرة أثناء العمليات وتبادل الخبرات العسكرية بين القوات البرية الملكية السعودية والقيادة الوسطى للجيش الأمريكي وتوثيق العلاقات العسكرية المتبادلة بين البلدين الصديقين.

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
05:47 PM

القوات البرية تنفذ تمرين "الصداقة 2021م"

مع القيادة الوسطى للجيش الأمريكي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفّذت القوات البرية الملكية السعودية ممثلة بإدارة التدريب والعقائد العسكرية بالقوات البرية وقيادة المنطقة الشمالية الغربية مع القيادة الوسطى للجيش الأمريكي تمرين "الصداقة 2021م" والذي يقام افتراضياً عبر الاتصال المرئي.

ويهدف هذا التمرين إلى توحيد المفاهيم العسكرية من خلال العمل المشترك وتطوير عملية القيادة والسيطرة أثناء العمليات وتبادل الخبرات العسكرية بين القوات البرية الملكية السعودية والقيادة الوسطى للجيش الأمريكي وتوثيق العلاقات العسكرية المتبادلة بين البلدين الصديقين.

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