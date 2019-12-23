تدخُّل جراحي نوعي يعيد النطق لمريض بـ"مستشفى عسير المركزي"

كان يعاني ضيقًا شديدًا من الدرجة الثالثة بمجرى التنفس إثر حادث مروري

أجرى فريق طبي بمستشفى عسير المركزي، بقيادة استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة مجرى التنفس، الدكتور عبدالله الهلالي، عملية نوعية لمريض، يعاني ضيقًا شديدًا من الدرجة الثالثة في مجرى التنفس إثر حادث مروري، استدعى وضعه على جهاز التنفس الصناعي لمدة طويلة، نتج منها تضيُّق شديد من الدرجة الثالثة ممتد من الحبال الصوتية حتى فوق أنبوب التنفس الرغامي.

وأجرى الفريق الطبي العملية على مرحلتَيْن عن طريق الشقَّيْن الحنجريَّيْن الأمامي والخلفي، وترميم مجرى التنفس بزراعة غضروف من الصدر، ووضع دعامة مؤقتة.

وأسهم ذلك التدخل الجراحي بعد توفيق الله في قدرة المريض على التحدُّث بشكل طبيعي.

بدوره، أشار رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى، الدكتور محمد الأحمري، إلى أن عمليات توسيع مجرى التنفس استُحدثت بالقسم؛ إذ تم من خلال تلك الخدمة عمل 13 عملية توسيع لمجرى التنفس عن طريق المنظار، إضافة إلى عمليتين من خلال الفتح الحنجري المتقدم، وذلك على يد فريق من المختصين المؤهلين طبيًّا وفنيًّا.

وقدَّم المشرف العام على مستشفى عسير المركزي، الدكتور علي مستور، شكره للمدير العام للشؤون الصحية بمنطقتَي عسير ونجران خالد بن عائض عسيري على دعمه لإجراء مثل تلك العمليات النوعية والمهمة.