النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"باتريوت" الأمريكية تترك الصواريخ وتتجه إلى "الأقراص الصلبة"

يبدو أن شركة "باتريوت" الأمريكية، وضعت صناعة الصواريخ جانبًا، واتجهت حاليًا إلى سوق التقنية، بإعلانها عن إنتاج "الأقراص الصلبة".
وأشار موقع "آناند تيك" التقني المتخصص، إلى أن باتريوت المتخصصة في التصنيع العسكري وبالأخص المضادات الجوية والصواريخ، اتجهت حاليًا لسوق التقنية بإنتاجها "أقراصًا صلبة" من نوع "SSD"، الذي وصفته بأنه "فائق السرعة".
وأوضحت أن القرص الصلب "فايبر في بي 4100" سيكون أسرع قرص صلب في العالم من الجيل الرابع.
ويمكن لقرص "باتريوت" أن ينقل البيانات بسرعة 5 غيغابايت في الثانية الواحدة أثناء القراءة، و4.4 غيغابايت في الثانية أثناء الكتابة.
كما زودت "باتريوت" قرصها الصلب الجديد بهيكل معدني من الألمونيوم المقاوم للصدمات، وسمك لا يتعدى الـ0.7 ميلليمتر.
وستطرح باتريوت قرصها الصلب الجديد بسعتيْ تخزين 1 و2 تيرابايت، بسعر يتراوح ما بين 400 و600 دولار أمريكي.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
"باتريوت" الأمريكية تترك الصواريخ وتتجه إلى "الأقراص الصلبة"
سبق

يبدو أن شركة "باتريوت" الأمريكية، وضعت صناعة الصواريخ جانبًا، واتجهت حاليًا إلى سوق التقنية، بإعلانها عن إنتاج "الأقراص الصلبة".
وأشار موقع "آناند تيك" التقني المتخصص، إلى أن باتريوت المتخصصة في التصنيع العسكري وبالأخص المضادات الجوية والصواريخ، اتجهت حاليًا لسوق التقنية بإنتاجها "أقراصًا صلبة" من نوع "SSD"، الذي وصفته بأنه "فائق السرعة".
وأوضحت أن القرص الصلب "فايبر في بي 4100" سيكون أسرع قرص صلب في العالم من الجيل الرابع.
ويمكن لقرص "باتريوت" أن ينقل البيانات بسرعة 5 غيغابايت في الثانية الواحدة أثناء القراءة، و4.4 غيغابايت في الثانية أثناء الكتابة.
كما زودت "باتريوت" قرصها الصلب الجديد بهيكل معدني من الألمونيوم المقاوم للصدمات، وسمك لا يتعدى الـ0.7 ميلليمتر.
وستطرح باتريوت قرصها الصلب الجديد بسعتيْ تخزين 1 و2 تيرابايت، بسعر يتراوح ما بين 400 و600 دولار أمريكي.

23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441
09:33 AM

"باتريوت" الأمريكية تترك الصواريخ وتتجه إلى "الأقراص الصلبة"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,577

يبدو أن شركة "باتريوت" الأمريكية، وضعت صناعة الصواريخ جانبًا، واتجهت حاليًا إلى سوق التقنية، بإعلانها عن إنتاج "الأقراص الصلبة".
وأشار موقع "آناند تيك" التقني المتخصص، إلى أن باتريوت المتخصصة في التصنيع العسكري وبالأخص المضادات الجوية والصواريخ، اتجهت حاليًا لسوق التقنية بإنتاجها "أقراصًا صلبة" من نوع "SSD"، الذي وصفته بأنه "فائق السرعة".
وأوضحت أن القرص الصلب "فايبر في بي 4100" سيكون أسرع قرص صلب في العالم من الجيل الرابع.
ويمكن لقرص "باتريوت" أن ينقل البيانات بسرعة 5 غيغابايت في الثانية الواحدة أثناء القراءة، و4.4 غيغابايت في الثانية أثناء الكتابة.
كما زودت "باتريوت" قرصها الصلب الجديد بهيكل معدني من الألمونيوم المقاوم للصدمات، وسمك لا يتعدى الـ0.7 ميلليمتر.
وستطرح باتريوت قرصها الصلب الجديد بسعتيْ تخزين 1 و2 تيرابايت، بسعر يتراوح ما بين 400 و600 دولار أمريكي.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,890
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,042
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,019
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,601

كاريكاتير

السعودة الوهمية

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة