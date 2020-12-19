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البدء في إنشاء أعمال مشروعَيْ مدارس البنين والبنات بمخططات ولي العهد بمكة

يتضمنان مجمعَيْن تعليميَّيْن للبنين بـ"مخطط 7" وآخر للبنات في "6"

رصدت عدسة "سبق" اليوم أعمال الحفر في مشروعَيْ المجمعَيْن التعلميَّيْن بمخططات ولي العهد "8 ، 7 ، 6 ، 5" جنوبي مكة المكرمة.

وبدأت الشركة المنفذة للمشروعَيْن بشكل فعلي أعمال الإنشاء المحددة بـ 18 شهرًا لكل مشروع، وهما: مجمع تعليمي للبنين بمخطط 7، وآخر للبنات في مخطط 6.

واستبشر الأهالي بانتهاء أزمة المدارس في مخططات جنوب مكة المكرمة، مقدمين شكرهم وتقديرهم للإدارة التعليمية بمنطقة مكة المكرمة على اهتمامها وإنشاء المدارس في المخططات التي كانت تفتقر منذ نشأتها للمدارس على الرغم من الكثافة السكانية والنهضة العمرانية التي تشهدها يومًا بعد آخر.

وزارة التعليم مخطط ولي العهد مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البدء في إنشاء أعمال مشروعَيْ مدارس البنين والبنات بمخططات ولي العهد بمكة
سبق

رصدت عدسة "سبق" اليوم أعمال الحفر في مشروعَيْ المجمعَيْن التعلميَّيْن بمخططات ولي العهد "8 ، 7 ، 6 ، 5" جنوبي مكة المكرمة.

وبدأت الشركة المنفذة للمشروعَيْن بشكل فعلي أعمال الإنشاء المحددة بـ 18 شهرًا لكل مشروع، وهما: مجمع تعليمي للبنين بمخطط 7، وآخر للبنات في مخطط 6.

واستبشر الأهالي بانتهاء أزمة المدارس في مخططات جنوب مكة المكرمة، مقدمين شكرهم وتقديرهم للإدارة التعليمية بمنطقة مكة المكرمة على اهتمامها وإنشاء المدارس في المخططات التي كانت تفتقر منذ نشأتها للمدارس على الرغم من الكثافة السكانية والنهضة العمرانية التي تشهدها يومًا بعد آخر.

19 ديسمبر 2020 - 4 جمادى الأول 1442
10:43 PM

البدء في إنشاء أعمال مشروعَيْ مدارس البنين والبنات بمخططات ولي العهد بمكة

يتضمنان مجمعَيْن تعليميَّيْن للبنين بـ"مخطط 7" وآخر للبنات في "6"

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
4
2,084

رصدت عدسة "سبق" اليوم أعمال الحفر في مشروعَيْ المجمعَيْن التعلميَّيْن بمخططات ولي العهد "8 ، 7 ، 6 ، 5" جنوبي مكة المكرمة.

وبدأت الشركة المنفذة للمشروعَيْن بشكل فعلي أعمال الإنشاء المحددة بـ 18 شهرًا لكل مشروع، وهما: مجمع تعليمي للبنين بمخطط 7، وآخر للبنات في مخطط 6.

واستبشر الأهالي بانتهاء أزمة المدارس في مخططات جنوب مكة المكرمة، مقدمين شكرهم وتقديرهم للإدارة التعليمية بمنطقة مكة المكرمة على اهتمامها وإنشاء المدارس في المخططات التي كانت تفتقر منذ نشأتها للمدارس على الرغم من الكثافة السكانية والنهضة العمرانية التي تشهدها يومًا بعد آخر.

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