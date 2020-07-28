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"سار" تطلق رحلات إضافية خلال إجازة عيد الأضحى

تلبية لرغبة عملائها في توفير خيارات متعددة الأوقات

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، عن إطلاق رحلات "إضافية" جديدة لقطار الركاب "النهاري، والليلي"، بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك؛ بهدف تلبية رغبات عملائها المسافرين على رحلات قطار الركاب، و منحهم خيارات إضافية فيما يتعلق بأوقات الرحلات.

وانطلقت الرحلات الإضافية الجديدة من محطة الرياض مروراً بمحطة المجمعة وصولاً إلى محطة القصيم، فيما انطلقت الرحلة الأخرى من محطة القصيم مروراً بمحطة المجمعة وصولاً إلى محطة الرياض.

ويستمر تسيير الرحلات الإضافية التي أعلنت عنها الشركة السعودية للخطوط الحديدية "ســار" حتى منتصف شهر اغسطس المقبل.

ودعت "سار" عملاءها الراغبين في الحجز وشراء التذاكر، إلى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة https://www.sar.com.sa أو من خلال تطبيق الجوال للهواتف الذكية.

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"سار" تطلق رحلات إضافية خلال إجازة عيد الأضحى
سبق

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، عن إطلاق رحلات "إضافية" جديدة لقطار الركاب "النهاري، والليلي"، بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك؛ بهدف تلبية رغبات عملائها المسافرين على رحلات قطار الركاب، و منحهم خيارات إضافية فيما يتعلق بأوقات الرحلات.

وانطلقت الرحلات الإضافية الجديدة من محطة الرياض مروراً بمحطة المجمعة وصولاً إلى محطة القصيم، فيما انطلقت الرحلة الأخرى من محطة القصيم مروراً بمحطة المجمعة وصولاً إلى محطة الرياض.

ويستمر تسيير الرحلات الإضافية التي أعلنت عنها الشركة السعودية للخطوط الحديدية "ســار" حتى منتصف شهر اغسطس المقبل.

ودعت "سار" عملاءها الراغبين في الحجز وشراء التذاكر، إلى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة https://www.sar.com.sa أو من خلال تطبيق الجوال للهواتف الذكية.

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
05:57 PM

"سار" تطلق رحلات إضافية خلال إجازة عيد الأضحى

تلبية لرغبة عملائها في توفير خيارات متعددة الأوقات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، عن إطلاق رحلات "إضافية" جديدة لقطار الركاب "النهاري، والليلي"، بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك؛ بهدف تلبية رغبات عملائها المسافرين على رحلات قطار الركاب، و منحهم خيارات إضافية فيما يتعلق بأوقات الرحلات.

وانطلقت الرحلات الإضافية الجديدة من محطة الرياض مروراً بمحطة المجمعة وصولاً إلى محطة القصيم، فيما انطلقت الرحلة الأخرى من محطة القصيم مروراً بمحطة المجمعة وصولاً إلى محطة الرياض.

ويستمر تسيير الرحلات الإضافية التي أعلنت عنها الشركة السعودية للخطوط الحديدية "ســار" حتى منتصف شهر اغسطس المقبل.

ودعت "سار" عملاءها الراغبين في الحجز وشراء التذاكر، إلى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة https://www.sar.com.sa أو من خلال تطبيق الجوال للهواتف الذكية.

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