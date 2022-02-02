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تفاعلاً مع "سبق".. أمانة العاصمة المقدسة تقف على صبات "الخضراء"

قامت بسحب المفتوحة جراء حادث.. وإبدالها بأخرى تناسب الموقع

أكد مدير إدارة الاتصال المؤسسي بأمانة العاصمة المقدسة ممدوح بن سفر الدهاسي، أن مندوب الأمانة وقف على موقع الصبات الخرسانية والتنظيمية في خضراء مكة، حيث تم سحب الصبات الخرسانية الدائرية وإبدالها بأخرى تناسب الموقع.

جاء ذلك تفاعلًا مع التقرير الذي نشرته "سبق" تحت عنوان "حادث سير يزيل صبات خرسانية وتنظيمية، ويفتح طريقًا مغلقًا بخضراء مكة".

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تفاعلاً مع "سبق".. أمانة العاصمة المقدسة تقف على صبات "الخضراء"
سبق

أكد مدير إدارة الاتصال المؤسسي بأمانة العاصمة المقدسة ممدوح بن سفر الدهاسي، أن مندوب الأمانة وقف على موقع الصبات الخرسانية والتنظيمية في خضراء مكة، حيث تم سحب الصبات الخرسانية الدائرية وإبدالها بأخرى تناسب الموقع.

جاء ذلك تفاعلًا مع التقرير الذي نشرته "سبق" تحت عنوان "حادث سير يزيل صبات خرسانية وتنظيمية، ويفتح طريقًا مغلقًا بخضراء مكة".

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
03:42 PM

تفاعلاً مع "سبق".. أمانة العاصمة المقدسة تقف على صبات "الخضراء"

قامت بسحب المفتوحة جراء حادث.. وإبدالها بأخرى تناسب الموقع

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
1
670

أكد مدير إدارة الاتصال المؤسسي بأمانة العاصمة المقدسة ممدوح بن سفر الدهاسي، أن مندوب الأمانة وقف على موقع الصبات الخرسانية والتنظيمية في خضراء مكة، حيث تم سحب الصبات الخرسانية الدائرية وإبدالها بأخرى تناسب الموقع.

جاء ذلك تفاعلًا مع التقرير الذي نشرته "سبق" تحت عنوان "حادث سير يزيل صبات خرسانية وتنظيمية، ويفتح طريقًا مغلقًا بخضراء مكة".

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