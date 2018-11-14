هيئة تطوير الرياض تعلن تسمية محطة قطار الشمال باسم الدكتور سليمان الحبيب

خلال حفل حضره أمير المنطقة فيصل بن بندر بن عبدالعزيز في قصر الثقافة بحي السفارات

أعلنت هيئة تطوير مدينة الرياض، عن تسمية محطة قطار شمالي الرياض "حي الصحافة" باسم الدكتور سليمان الحبيب.

جاء ذلك خلال الحفل الذي رعاه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، رئيس مجلس هيئة تطوير مدينة الرياض أمير منطقة الرياض، وبحضور الأمير محمد بن عبدالرحمن نائب أمير منطقة الرياض والذي عقد بقصر الثقافة بحي السفارات.

وبهذه المناسبة قال الدكتور سليمان الحبيب، رئيس مجلس الإدارة إن منجزات هذا المشروع لم تكن لتكتمل لولا المتابعة الحثيثة من الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز رئيس مجلس هيئة تطوير مدينة الرياض رئيس اللجنة المشرفة على تنفيذ مشروع قطار الرياض.

وأشاد في الوقت نفسه بطرح مثل هذه الأفكار البناءة والمبتكرة والتي تتيح للقطاع الخاص المشاركة في المشروعات الاقتصادية وتطرح العديد من الفرص الاستثمارية المميزة والواعدة أسوة بما هو متبع في المشروعات الكبرى بالعالم، متمنيًا أن تتواصل مسيرة التنمية والتطوير التي تعيشها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه وسدد خطاه

وسمو ولي عهده الأمين.

من جانب آخر قال ناصر الحقباني الرئيس التنفيذي للمجموعة إنه يشعر بالفخر بأن تتوج نجاحات المجموعة بتسمية محطة قطار الرياض باسم الدكتور سليمان الحبيب، بالإضافة إلى الاعتزاز الشديد بالشراكة الإستراتيجية مع هيئة تطوير مدينة الرياض والتي تأتي تماشيًا مع توجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، بدعم الاستثمار في وطننا الغالي، وتأكيدًا للدور الحيوي للقطاع الخاص وشراكته في عملية التنمية الاقتصادية.

وكشف عن أن المحطة التي تم تخصيصها ستكون بالقرب من مستشفى الدكتور سليمان الحبيب الجديد بحي الصحافة والذي يعد أكبر مشروع صحي خاص بالمملكة . إذ تبلغ مساحته 345,000م2 وبتكلفة ملياري ريال.

وأشار الحقباني إلى أن هذا المستشفى الجديد سيكون أحد معالم العاصمة وسيُحدث طفرة نوعية في واقع الخدمات الصحية بالمنطقة وسيوفر فرصًا وظيفية لعدد كبير من أبناء وبنات وطننا الغالي، وبما يتماشي مع الرؤية الوطنية الطموحة للمملكة 2030، والتي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الرعاية الصحية من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية ومستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمراجعين.

واختتم الحقباني بالقول: كلنا ثقة في أن مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض سيعمل على تطوير نمط الحياة، والارتقاء بالعديد من قطاعات المدينة الحيوية، وتطوير بنيتها الاقتصادية، وإطلاق إمكاناتها وقدراتها التنافسية، بالإضافة إلى تحسين بيئة ومناخ الاستثمار فيها، وتعزيز مكانتها كوجهة للاستثمارات النوعية، كما أنه سيشجع على النمط الصحي للحياة بين المواطنين والمقيمين.

يُذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تعد من أهم وأكبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالشرق الأوسط، والتي ارتبط اسمها بالنجاحات المتميزة في مجال الخدمات الطبية، إذ تمتلك وتشغل 21 مشروعًا بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومملكة البحرين.