النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سفارة المملكة في الفلبين: رحلات الخطوط السعودية مازالت قائمة ومجدولة

دعت المواطنين الراغبين في العودة إلى التواصل معها لترتيب وتسهيل الإجراءات

أكّدت سفارة المملكة في الفلبين للراغبين في العودة إلى المملكة ويواجهون صعوبات في ذلك بسبب تعليق الرحلات الجوية، أن رحلات #الخطوط_السعودية مازالت قائمة ومجدولة.

وقالت السفارة عبر حسابها في "تويتر": تهيب السفارة بالإخوة المواطنين الموجودين في جمهورية #الفلبين الذين يواجهون صعوبة في العودة إلى المملكة بسبب تعليق الرحلات الجوية على بعض الدول؛ نظراً للإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع وصول فيروس كورونا إلى المملكة، أن رحلات #الخطوط_السعودية مازالت قائمة ومجدولة في وقتها.

تأمل السفارة التواصل معها عاجلاً لترتيب وتسهيل إجراءات العودة إلى المملكة على أقرب رحلة.. حفظ الله الجميع من كل مكروه.

أرقام التواصل:

006328856444

00639188073636

006328121520

سفارة المملكة في الفلبين الفلبين الخطوط السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
سفارة المملكة في الفلبين: رحلات الخطوط السعودية مازالت قائمة ومجدولة
سبق

أكّدت سفارة المملكة في الفلبين للراغبين في العودة إلى المملكة ويواجهون صعوبات في ذلك بسبب تعليق الرحلات الجوية، أن رحلات #الخطوط_السعودية مازالت قائمة ومجدولة.

وقالت السفارة عبر حسابها في "تويتر": تهيب السفارة بالإخوة المواطنين الموجودين في جمهورية #الفلبين الذين يواجهون صعوبة في العودة إلى المملكة بسبب تعليق الرحلات الجوية على بعض الدول؛ نظراً للإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع وصول فيروس كورونا إلى المملكة، أن رحلات #الخطوط_السعودية مازالت قائمة ومجدولة في وقتها.

تأمل السفارة التواصل معها عاجلاً لترتيب وتسهيل إجراءات العودة إلى المملكة على أقرب رحلة.. حفظ الله الجميع من كل مكروه.

أرقام التواصل:

006328856444

00639188073636

006328121520

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
11:20 AM

سفارة المملكة في الفلبين: رحلات الخطوط السعودية مازالت قائمة ومجدولة

دعت المواطنين الراغبين في العودة إلى التواصل معها لترتيب وتسهيل الإجراءات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
3,418

أكّدت سفارة المملكة في الفلبين للراغبين في العودة إلى المملكة ويواجهون صعوبات في ذلك بسبب تعليق الرحلات الجوية، أن رحلات #الخطوط_السعودية مازالت قائمة ومجدولة.

وقالت السفارة عبر حسابها في "تويتر": تهيب السفارة بالإخوة المواطنين الموجودين في جمهورية #الفلبين الذين يواجهون صعوبة في العودة إلى المملكة بسبب تعليق الرحلات الجوية على بعض الدول؛ نظراً للإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع وصول فيروس كورونا إلى المملكة، أن رحلات #الخطوط_السعودية مازالت قائمة ومجدولة في وقتها.

تأمل السفارة التواصل معها عاجلاً لترتيب وتسهيل إجراءات العودة إلى المملكة على أقرب رحلة.. حفظ الله الجميع من كل مكروه.

أرقام التواصل:

006328856444

00639188073636

006328121520

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,117
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,240
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,231
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,301

المقالات

سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة