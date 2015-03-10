سفارة المملكة في الفلبين: رحلات الخطوط السعودية مازالت قائمة ومجدولة

دعت المواطنين الراغبين في العودة إلى التواصل معها لترتيب وتسهيل الإجراءات

أكّدت سفارة المملكة في الفلبين للراغبين في العودة إلى المملكة ويواجهون صعوبات في ذلك بسبب تعليق الرحلات الجوية، أن رحلات #الخطوط_السعودية مازالت قائمة ومجدولة.

وقالت السفارة عبر حسابها في "تويتر": تهيب السفارة بالإخوة المواطنين الموجودين في جمهورية #الفلبين الذين يواجهون صعوبة في العودة إلى المملكة بسبب تعليق الرحلات الجوية على بعض الدول؛ نظراً للإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع وصول فيروس كورونا إلى المملكة، أن رحلات #الخطوط_السعودية مازالت قائمة ومجدولة في وقتها.

تأمل السفارة التواصل معها عاجلاً لترتيب وتسهيل إجراءات العودة إلى المملكة على أقرب رحلة.. حفظ الله الجميع من كل مكروه.

أرقام التواصل:

006328856444

00639188073636

006328121520