قال محافظ الخرمة شاكر بن خالد بن لؤي: إن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، دشن خلال زيارته المحافظة عددًا من المشروعات التنموية. وأضاف "ابن لؤي" أن الزيارة حملت في طياتها البشرى للأهالي، بما تضمنته من تدشين لعدد من المشروعات التنموية، التي سيلمس أهالي محافظة الخرمة أثرها على حياتهم، والتي بلغت 13 مشروعًا منجزًا، و18 مشروعًا يجري تنفيذها، ومشروعي مياه معتمدة. كما دشن عددًا من المبادرات الثقافية ‫لملتقى مكة الثقافي بالمحافظة، ‏تحت شعار "‫كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟" للعام 1441هـ، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم في تحسين جودة الحياة للمواطن، ودفع عجلة تنمية الإنسان والمكان بما يواكب رؤية المملكة 2030. وقال محافظ الخرمة: إن توجيهات القيادة الرشيدة -أعزها الله- وتوجيهات أمير منطقة مكة المكرمة، ونائبه، تؤكد دائمًا أهمية بذل جميع الجهود لخدمة الوطن والمواطن وتقديم أفضل الخدمات له والارتقاء بها.

أمير مكة يُدشن عددًا من المشروعات التنموية خلال زيارته "الخرمة" متعب البقمي سبق 2019-11-27 قال محافظ الخرمة شاكر بن خالد بن لؤي: إن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، دشن خلال زيارته المحافظة عددًا من المشروعات التنموية.



وأضاف "ابن لؤي" أن الزيارة حملت في طياتها البشرى للأهالي، بما تضمنته من تدشين لعدد من المشروعات التنموية، التي سيلمس أهالي محافظة الخرمة أثرها على حياتهم، والتي بلغت 13 مشروعًا منجزًا، و18 مشروعًا يجري تنفيذها، ومشروعي مياه معتمدة.



كما دشن عددًا من المبادرات الثقافية ‫لملتقى مكة الثقافي بالمحافظة، ‏تحت شعار "‫كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟" للعام 1441هـ، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم في تحسين جودة الحياة للمواطن، ودفع عجلة تنمية الإنسان والمكان بما يواكب رؤية المملكة 2030.



وقال محافظ الخرمة: إن توجيهات القيادة الرشيدة -أعزها الله- وتوجيهات أمير منطقة مكة المكرمة، ونائبه، تؤكد دائمًا أهمية بذل جميع الجهود لخدمة الوطن والمواطن وتقديم أفضل الخدمات له والارتقاء بها.

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441 07:30 PM

أمير مكة يُدشن عددًا من المشروعات التنموية خلال زيارته "الخرمة" المحافظ: الزيارة حملت في طياتها البشرى للأهالي





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قال محافظ الخرمة شاكر بن خالد بن لؤي: إن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، دشن خلال زيارته المحافظة عددًا من المشروعات التنموية.



وأضاف "ابن لؤي" أن الزيارة حملت في طياتها البشرى للأهالي، بما تضمنته من تدشين لعدد من المشروعات التنموية، التي سيلمس أهالي محافظة الخرمة أثرها على حياتهم، والتي بلغت 13 مشروعًا منجزًا، و18 مشروعًا يجري تنفيذها، ومشروعي مياه معتمدة.



كما دشن عددًا من المبادرات الثقافية ‫لملتقى مكة الثقافي بالمحافظة، ‏تحت شعار "‫كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟" للعام 1441هـ، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم في تحسين جودة الحياة للمواطن، ودفع عجلة تنمية الإنسان والمكان بما يواكب رؤية المملكة 2030.



وقال محافظ الخرمة: إن توجيهات القيادة الرشيدة -أعزها الله- وتوجيهات أمير منطقة مكة المكرمة، ونائبه، تؤكد دائمًا أهمية بذل جميع الجهود لخدمة الوطن والمواطن وتقديم أفضل الخدمات له والارتقاء بها.