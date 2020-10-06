وبحسب إنفوجرافيك أعده عبدالعزيز عليان الطهيمي، فإن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بمنطقة حائل ومحافظاتها منذ بدء الجائحة بلغ 6432 حالة، وحالات التعافي 6066 حالة، والحالات النشطة 289 حالة، وحالات الوفاة 77 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 31 حالة تتلقى العلاج في مستشفيات المنطقة.

سجلت منطقة حائل، اليوم الثلاثاء، 19 حالة إيجابية جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ منها 11 حالة في مدينة حائل، و8 حالات في محافظة بقعاء. في حين لم تسجل حالات وفاة جديدة اليوم.

حائل تسجل 19 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. اليوم منصور الشلاقي سبق 2020-10-06 سجلت منطقة حائل، اليوم الثلاثاء، 19 حالة إيجابية جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ منها 11 حالة في مدينة حائل، و8 حالات في محافظة بقعاء. في حين لم تسجل حالات وفاة جديدة اليوم. وشهدت المنطقة تسجيل 11 حالة تعافٍ جديدة، جميعها في مدينة حائل. وبحسب إنفوجرافيك أعده عبدالعزيز عليان الطهيمي، فإن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بمنطقة حائل ومحافظاتها منذ بدء الجائحة بلغ 6432 حالة، وحالات التعافي 6066 حالة، والحالات النشطة 289 حالة، وحالات الوفاة 77 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 31 حالة تتلقى العلاج في مستشفيات المنطقة.

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442 04:15 PM

حائل تسجل 19 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. اليوم 11 حالة تعافٍ ترفع الحصيلة إلى 6066 شخصًا





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سجلت منطقة حائل، اليوم الثلاثاء، 19 حالة إيجابية جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ منها 11 حالة في مدينة حائل، و8 حالات في محافظة بقعاء. في حين لم تسجل حالات وفاة جديدة اليوم.

وشهدت المنطقة تسجيل 11 حالة تعافٍ جديدة، جميعها في مدينة حائل.

وبحسب إنفوجرافيك أعده عبدالعزيز عليان الطهيمي، فإن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بمنطقة حائل ومحافظاتها منذ بدء الجائحة بلغ 6432 حالة، وحالات التعافي 6066 حالة، والحالات النشطة 289 حالة، وحالات الوفاة 77 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 31 حالة تتلقى العلاج في مستشفيات المنطقة.