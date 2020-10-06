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"الصحة": تسجيل 477 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 557 خلال الـ24 ساعة الماضية

حائل تسجل 19 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. اليوم

11 حالة تعافٍ ترفع الحصيلة إلى 6066 شخصًا

سجلت منطقة حائل، اليوم الثلاثاء، 19 حالة إيجابية جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ منها 11 حالة في مدينة حائل، و8 حالات في محافظة بقعاء. في حين لم تسجل حالات وفاة جديدة اليوم.

وشهدت المنطقة تسجيل 11 حالة تعافٍ جديدة، جميعها في مدينة حائل.

وبحسب إنفوجرافيك أعده عبدالعزيز عليان الطهيمي، فإن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بمنطقة حائل ومحافظاتها منذ بدء الجائحة بلغ 6432 حالة، وحالات التعافي 6066 حالة، والحالات النشطة 289 حالة، وحالات الوفاة 77 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 31 حالة تتلقى العلاج في مستشفيات المنطقة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حائل تسجل 19 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. اليوم
سبق

سجلت منطقة حائل، اليوم الثلاثاء، 19 حالة إيجابية جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ منها 11 حالة في مدينة حائل، و8 حالات في محافظة بقعاء. في حين لم تسجل حالات وفاة جديدة اليوم.

وشهدت المنطقة تسجيل 11 حالة تعافٍ جديدة، جميعها في مدينة حائل.

وبحسب إنفوجرافيك أعده عبدالعزيز عليان الطهيمي، فإن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بمنطقة حائل ومحافظاتها منذ بدء الجائحة بلغ 6432 حالة، وحالات التعافي 6066 حالة، والحالات النشطة 289 حالة، وحالات الوفاة 77 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 31 حالة تتلقى العلاج في مستشفيات المنطقة.

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
04:15 PM

حائل تسجل 19 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. اليوم

11 حالة تعافٍ ترفع الحصيلة إلى 6066 شخصًا

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منصور الشلاقي - حائل
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سجلت منطقة حائل، اليوم الثلاثاء، 19 حالة إيجابية جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ منها 11 حالة في مدينة حائل، و8 حالات في محافظة بقعاء. في حين لم تسجل حالات وفاة جديدة اليوم.

وشهدت المنطقة تسجيل 11 حالة تعافٍ جديدة، جميعها في مدينة حائل.

وبحسب إنفوجرافيك أعده عبدالعزيز عليان الطهيمي، فإن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بمنطقة حائل ومحافظاتها منذ بدء الجائحة بلغ 6432 حالة، وحالات التعافي 6066 حالة، والحالات النشطة 289 حالة، وحالات الوفاة 77 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 31 حالة تتلقى العلاج في مستشفيات المنطقة.

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