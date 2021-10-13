"عبدالله بن زايد": الإمارات لا تريد "حزب الله" آخر في اليمن
لفت إلى أن السلام في المنطقة يتطلب حوارًا إسرائيليًّا فلسطينيًّا
قال وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان إن بلاده لا تريد ظهور ميليشيا حزب الله أخرى في اليمن.
ولفت الوزير الإماراتي خلال اجتماع ثلاثي مع نظيرَيْه الأمريكي أنتوني بلينكن، والإسرائيلي يائير لابيد، في العاصمة الأمريكية واشنطن، إلى أنه لا يمكن الحديث عن سلام في المنطقة في غياب حوار بين إسرائيل والفلسطينيين، وفقًا لـ"رويترز".
"عبدالله بن زايد": الإمارات لا تريد "حزب الله" آخر في اليمن
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-10-13
قال وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان إن بلاده لا تريد ظهور ميليشيا حزب الله أخرى في اليمن.
ولفت الوزير الإماراتي خلال اجتماع ثلاثي مع نظيرَيْه الأمريكي أنتوني بلينكن، والإسرائيلي يائير لابيد، في العاصمة الأمريكية واشنطن، إلى أنه لا يمكن الحديث عن سلام في المنطقة في غياب حوار بين إسرائيل والفلسطينيين، وفقًا لـ"رويترز".
13 أكتوبر 2021 - 7 ربيع الأول 1443
08:12 PM
"عبدالله بن زايد": الإمارات لا تريد "حزب الله" آخر في اليمن
لفت إلى أن السلام في المنطقة يتطلب حوارًا إسرائيليًّا فلسطينيًّا
قال وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان إن بلاده لا تريد ظهور ميليشيا حزب الله أخرى في اليمن.
ولفت الوزير الإماراتي خلال اجتماع ثلاثي مع نظيرَيْه الأمريكي أنتوني بلينكن، والإسرائيلي يائير لابيد، في العاصمة الأمريكية واشنطن، إلى أنه لا يمكن الحديث عن سلام في المنطقة في غياب حوار بين إسرائيل والفلسطينيين، وفقًا لـ"رويترز".