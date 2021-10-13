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"عبدالله بن زايد": الإمارات لا تريد "حزب الله" آخر في اليمن

لفت إلى أن السلام في المنطقة يتطلب حوارًا إسرائيليًّا فلسطينيًّا

قال وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان إن بلاده لا تريد ظهور ميليشيا حزب الله أخرى في اليمن.

ولفت الوزير الإماراتي خلال اجتماع ثلاثي مع نظيرَيْه الأمريكي أنتوني بلينكن، والإسرائيلي يائير لابيد، في العاصمة الأمريكية واشنطن، إلى أنه لا يمكن الحديث عن سلام في المنطقة في غياب حوار بين إسرائيل والفلسطينيين، وفقًا لـ"رويترز".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"عبدالله بن زايد": الإمارات لا تريد "حزب الله" آخر في اليمن
سبق

قال وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان إن بلاده لا تريد ظهور ميليشيا حزب الله أخرى في اليمن.

ولفت الوزير الإماراتي خلال اجتماع ثلاثي مع نظيرَيْه الأمريكي أنتوني بلينكن، والإسرائيلي يائير لابيد، في العاصمة الأمريكية واشنطن، إلى أنه لا يمكن الحديث عن سلام في المنطقة في غياب حوار بين إسرائيل والفلسطينيين، وفقًا لـ"رويترز".

13 أكتوبر 2021 - 7 ربيع الأول 1443
08:12 PM

"عبدالله بن زايد": الإمارات لا تريد "حزب الله" آخر في اليمن

لفت إلى أن السلام في المنطقة يتطلب حوارًا إسرائيليًّا فلسطينيًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,789

قال وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان إن بلاده لا تريد ظهور ميليشيا حزب الله أخرى في اليمن.

ولفت الوزير الإماراتي خلال اجتماع ثلاثي مع نظيرَيْه الأمريكي أنتوني بلينكن، والإسرائيلي يائير لابيد، في العاصمة الأمريكية واشنطن، إلى أنه لا يمكن الحديث عن سلام في المنطقة في غياب حوار بين إسرائيل والفلسطينيين، وفقًا لـ"رويترز".

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