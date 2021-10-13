ولفت الوزير الإماراتي خلال اجتماع ثلاثي مع نظيرَيْه الأمريكي أنتوني بلينكن، والإسرائيلي يائير لابيد، في العاصمة الأمريكية واشنطن، إلى أنه لا يمكن الحديث عن سلام في المنطقة في غياب حوار بين إسرائيل والفلسطينيين، وفقًا لـ"رويترز".

قال وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان إن بلاده لا تريد ظهور ميليشيا حزب الله أخرى في اليمن.

"عبدالله بن زايد": الإمارات لا تريد "حزب الله" آخر في اليمن صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-10-13 قال وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان إن بلاده لا تريد ظهور ميليشيا حزب الله أخرى في اليمن. ولفت الوزير الإماراتي خلال اجتماع ثلاثي مع نظيرَيْه الأمريكي أنتوني بلينكن، والإسرائيلي يائير لابيد، في العاصمة الأمريكية واشنطن، إلى أنه لا يمكن الحديث عن سلام في المنطقة في غياب حوار بين إسرائيل والفلسطينيين، وفقًا لـ"رويترز".

13 أكتوبر 2021 - 7 ربيع الأول 1443 08:12 PM

"عبدالله بن زايد": الإمارات لا تريد "حزب الله" آخر في اليمن لفت إلى أن السلام في المنطقة يتطلب حوارًا إسرائيليًّا فلسطينيًّا





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قال وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان إن بلاده لا تريد ظهور ميليشيا حزب الله أخرى في اليمن.

ولفت الوزير الإماراتي خلال اجتماع ثلاثي مع نظيرَيْه الأمريكي أنتوني بلينكن، والإسرائيلي يائير لابيد، في العاصمة الأمريكية واشنطن، إلى أنه لا يمكن الحديث عن سلام في المنطقة في غياب حوار بين إسرائيل والفلسطينيين، وفقًا لـ"رويترز".