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دبي تبدأ في تطعيم من تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا بلقاح "فايزر"

تلقى نحو ثلثي سكان الإمارات جرعتين كاملتين

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي على "تويتر" اليوم (الثلاثاء)، أن الإمارة بدأت في تطعيم من تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا بلقاح فايزر-بيونتيك للوقاية من مرض "كوفيد-19".

وذكر المكتب أنه "في إطار التوسُّع في حملات التطعيم لمكافحة كوفيد-١٩ وحماية للمجتمع، فإن هيئة الصحة بدبي تواصل تطعيم اليافعين فوق سن ١٢ عاماً بلقاح فايزر بيونتيك".

ويفيد إحصاء لـ"رويترز" بشأن "كوفيد-19" بأن الإمارات بين أعلى دول العالم من حيث معدلات التطعيم، حيث تلقى نحو ثلثي سكانها جرعتين كاملتين من لقاحات "فايزر-بيونتيك" أو "سينوفارم" أو "أسترا زينيكا" أو "سبوتنيك في".

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دبي تبدأ في تطعيم من تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا بلقاح "فايزر"
سبق

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي على "تويتر" اليوم (الثلاثاء)، أن الإمارة بدأت في تطعيم من تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا بلقاح فايزر-بيونتيك للوقاية من مرض "كوفيد-19".

وذكر المكتب أنه "في إطار التوسُّع في حملات التطعيم لمكافحة كوفيد-١٩ وحماية للمجتمع، فإن هيئة الصحة بدبي تواصل تطعيم اليافعين فوق سن ١٢ عاماً بلقاح فايزر بيونتيك".

ويفيد إحصاء لـ"رويترز" بشأن "كوفيد-19" بأن الإمارات بين أعلى دول العالم من حيث معدلات التطعيم، حيث تلقى نحو ثلثي سكانها جرعتين كاملتين من لقاحات "فايزر-بيونتيك" أو "سينوفارم" أو "أسترا زينيكا" أو "سبوتنيك في".

01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442
02:28 PM

دبي تبدأ في تطعيم من تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا بلقاح "فايزر"

تلقى نحو ثلثي سكان الإمارات جرعتين كاملتين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي على "تويتر" اليوم (الثلاثاء)، أن الإمارة بدأت في تطعيم من تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا بلقاح فايزر-بيونتيك للوقاية من مرض "كوفيد-19".

وذكر المكتب أنه "في إطار التوسُّع في حملات التطعيم لمكافحة كوفيد-١٩ وحماية للمجتمع، فإن هيئة الصحة بدبي تواصل تطعيم اليافعين فوق سن ١٢ عاماً بلقاح فايزر بيونتيك".

ويفيد إحصاء لـ"رويترز" بشأن "كوفيد-19" بأن الإمارات بين أعلى دول العالم من حيث معدلات التطعيم، حيث تلقى نحو ثلثي سكانها جرعتين كاملتين من لقاحات "فايزر-بيونتيك" أو "سينوفارم" أو "أسترا زينيكا" أو "سبوتنيك في".

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