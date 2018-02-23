عبارة "الجسر مغلق للصيانة".. تُربك أهالي هجرة مكة

طالبات قطعن الطريق بصعوبة بعد أن كن يستخدمنه

تسبب الإغلاق المفاجئ لكوبري المشاة في حي الهجرة والذي يربط بين الحي ومدارس يفصل بينهما طريق سريع في إرباك الأهالي، وذلك بعد أن أغلقته الأمانة لأعمال الصيانة.



وجاء الإغلاق اليوم وأثناء اليوم الدراسي، ما جعلهن يقمن بقطع الطريق بصعوبة بسبب حركة السير التي يشهدها.



ومن جانب آخر، قال الأهالي في شكواهم إننا نناشد وبصورة عاجلة أمانة العاصمة المقدسة، سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة المفاجئة بأسرع وقت، وقبل أن يبدأ دوام يوم الأحد، ليتمكن الطالبات من استخدامه بدلاً من قطع الطريق؛ ما يعرضهن لخطر الدهس لا قدر الله.



وكانت طالبات مجمع المدارس اللاتي يستخدمن الجسر تفاجأن بإغلاقه ما شكل صعوبة عليهن في عبور الطريق، على الرغم من وجود دورية مرور سهلت حركتهن واستخدمت الأنوار التحذيرية للحد من خطورة الطريق.