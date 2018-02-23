النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عبارة "الجسر مغلق للصيانة".. تُربك أهالي هجرة مكة

طالبات قطعن الطريق بصعوبة بعد أن كن يستخدمنه

تسبب الإغلاق المفاجئ لكوبري المشاة في حي الهجرة والذي يربط بين الحي ومدارس يفصل بينهما طريق سريع في إرباك الأهالي، وذلك بعد أن أغلقته الأمانة لأعمال الصيانة.

وجاء الإغلاق اليوم وأثناء اليوم الدراسي، ما جعلهن يقمن بقطع الطريق بصعوبة بسبب حركة السير التي يشهدها.

ومن جانب آخر، قال الأهالي في شكواهم إننا نناشد وبصورة عاجلة أمانة العاصمة المقدسة، سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة المفاجئة بأسرع وقت، وقبل أن يبدأ دوام يوم الأحد، ليتمكن الطالبات من استخدامه بدلاً من قطع الطريق؛ ما يعرضهن لخطر الدهس لا قدر الله.

وكانت طالبات مجمع المدارس اللاتي يستخدمن الجسر تفاجأن بإغلاقه ما شكل صعوبة عليهن في عبور الطريق، على الرغم من وجود دورية مرور سهلت حركتهن واستخدمت الأنوار التحذيرية للحد من خطورة الطريق.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
عبارة "الجسر مغلق للصيانة".. تُربك أهالي هجرة مكة
سبق

تسبب الإغلاق المفاجئ لكوبري المشاة في حي الهجرة والذي يربط بين الحي ومدارس يفصل بينهما طريق سريع في إرباك الأهالي، وذلك بعد أن أغلقته الأمانة لأعمال الصيانة.

وجاء الإغلاق اليوم وأثناء اليوم الدراسي، ما جعلهن يقمن بقطع الطريق بصعوبة بسبب حركة السير التي يشهدها.

ومن جانب آخر، قال الأهالي في شكواهم إننا نناشد وبصورة عاجلة أمانة العاصمة المقدسة، سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة المفاجئة بأسرع وقت، وقبل أن يبدأ دوام يوم الأحد، ليتمكن الطالبات من استخدامه بدلاً من قطع الطريق؛ ما يعرضهن لخطر الدهس لا قدر الله.

وكانت طالبات مجمع المدارس اللاتي يستخدمن الجسر تفاجأن بإغلاقه ما شكل صعوبة عليهن في عبور الطريق، على الرغم من وجود دورية مرور سهلت حركتهن واستخدمت الأنوار التحذيرية للحد من خطورة الطريق.

23 فبراير 2018 - 7 جمادى الآخر 1439
01:04 AM

عبارة "الجسر مغلق للصيانة".. تُربك أهالي هجرة مكة

طالبات قطعن الطريق بصعوبة بعد أن كن يستخدمنه

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
977

تسبب الإغلاق المفاجئ لكوبري المشاة في حي الهجرة والذي يربط بين الحي ومدارس يفصل بينهما طريق سريع في إرباك الأهالي، وذلك بعد أن أغلقته الأمانة لأعمال الصيانة.

وجاء الإغلاق اليوم وأثناء اليوم الدراسي، ما جعلهن يقمن بقطع الطريق بصعوبة بسبب حركة السير التي يشهدها.

ومن جانب آخر، قال الأهالي في شكواهم إننا نناشد وبصورة عاجلة أمانة العاصمة المقدسة، سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة المفاجئة بأسرع وقت، وقبل أن يبدأ دوام يوم الأحد، ليتمكن الطالبات من استخدامه بدلاً من قطع الطريق؛ ما يعرضهن لخطر الدهس لا قدر الله.

وكانت طالبات مجمع المدارس اللاتي يستخدمن الجسر تفاجأن بإغلاقه ما شكل صعوبة عليهن في عبور الطريق، على الرغم من وجود دورية مرور سهلت حركتهن واستخدمت الأنوار التحذيرية للحد من خطورة الطريق.

شارك برأيك
51
258

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,170
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,345
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
44,939
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,401

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني
هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

عبدالرحمن المرشد
المنصب شكل أم مضمون؟!

المنصب شكل أم مضمون؟!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة