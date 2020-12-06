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في غياب الثلاثي .. الهلال يكمل جاهزيته لمواجهة الرائد

أكمل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، الأحد، تحضيراته لمواجهة الرائد، غدًا الاثنين، في ختام الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتأكد غياب عبد الله المعيوف، وحبيب الوطيان، حارسي المرمى، والكولومبي جوستافو كويلار لاعب خط الوسط، بعد تعرضهم لإصابات متفرقة في الأيام الماضية.
ميدانيًا، ركز رازفان على الجوانب الفنية، إذ طبق العديد من الجمل التكتيكية، قبل أن يفرض مناورة على منتصف الملعب، شرح في ثناياها المنهجية التي سيعتمدها في مواجهة الرائد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في غياب الثلاثي .. الهلال يكمل جاهزيته لمواجهة الرائد
سبق

أكمل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، الأحد، تحضيراته لمواجهة الرائد، غدًا الاثنين، في ختام الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتأكد غياب عبد الله المعيوف، وحبيب الوطيان، حارسي المرمى، والكولومبي جوستافو كويلار لاعب خط الوسط، بعد تعرضهم لإصابات متفرقة في الأيام الماضية.
ميدانيًا، ركز رازفان على الجوانب الفنية، إذ طبق العديد من الجمل التكتيكية، قبل أن يفرض مناورة على منتصف الملعب، شرح في ثناياها المنهجية التي سيعتمدها في مواجهة الرائد.

06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442
09:31 PM

في غياب الثلاثي .. الهلال يكمل جاهزيته لمواجهة الرائد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,139

أكمل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، الأحد، تحضيراته لمواجهة الرائد، غدًا الاثنين، في ختام الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتأكد غياب عبد الله المعيوف، وحبيب الوطيان، حارسي المرمى، والكولومبي جوستافو كويلار لاعب خط الوسط، بعد تعرضهم لإصابات متفرقة في الأيام الماضية.
ميدانيًا، ركز رازفان على الجوانب الفنية، إذ طبق العديد من الجمل التكتيكية، قبل أن يفرض مناورة على منتصف الملعب، شرح في ثناياها المنهجية التي سيعتمدها في مواجهة الرائد.

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