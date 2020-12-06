في غياب الثلاثي .. الهلال يكمل جاهزيته لمواجهة الرائد

أكمل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، الأحد، تحضيراته لمواجهة الرائد، غدًا الاثنين، في ختام الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتأكد غياب عبد الله المعيوف، وحبيب الوطيان، حارسي المرمى، والكولومبي جوستافو كويلار لاعب خط الوسط، بعد تعرضهم لإصابات متفرقة في الأيام الماضية.

ميدانيًا، ركز رازفان على الجوانب الفنية، إذ طبق العديد من الجمل التكتيكية، قبل أن يفرض مناورة على منتصف الملعب، شرح في ثناياها المنهجية التي سيعتمدها في مواجهة الرائد.