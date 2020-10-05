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الباطن يرمم الدفاع .. ويتعاقد مع البرازيلي "ريناتو"

انضم البرازيلي ريناتو سانشيز (30عامًا) ، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، قادمًا من نادي الوحدة.
ولعب "سانشيز" موسمين مع الوحدة، لعب خلالها أساسيًا، مع اختلاف المدربين المتعاقبين على الفريق، وأسهم في تأهل الفرسان إلى ملحق دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الباطن يرمم الدفاع .. ويتعاقد مع البرازيلي "ريناتو"
سبق

انضم البرازيلي ريناتو سانشيز (30عامًا) ، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، قادمًا من نادي الوحدة.
ولعب "سانشيز" موسمين مع الوحدة، لعب خلالها أساسيًا، مع اختلاف المدربين المتعاقبين على الفريق، وأسهم في تأهل الفرسان إلى ملحق دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442
09:09 PM

الباطن يرمم الدفاع .. ويتعاقد مع البرازيلي "ريناتو"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انضم البرازيلي ريناتو سانشيز (30عامًا) ، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، قادمًا من نادي الوحدة.
ولعب "سانشيز" موسمين مع الوحدة، لعب خلالها أساسيًا، مع اختلاف المدربين المتعاقبين على الفريق، وأسهم في تأهل الفرسان إلى ملحق دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

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