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خلال يوم واحد في الرياض.. الصلاة على 109 جنائز

شهد اليوم الاثنين، التاسع من شهر شوال، الصلاة على 109 جنائز خلال يوم واحد فقط. وتم دفن الجثمان في مقابر (المنصورية والشمال والنسيم)، وجثمانَيْن خارج الرياض.

وتصدَّر جامع الراجحي القائمة بتجهيز 27 جنازة، ثم جامع عتيقة 22، والأمير ماجد 22، وجامع الشيخ البواردي 8، وجامع الأمير فهد بن محمد 7، والجوهرة البابطين 7، وجامع الذياب 5، وجامع عبدالله المهيني 5، وجامع الملك خالد 4، وجامع إمام الدعوة جنازة واحدة، وأخيرًا جامع والدة الأمير بندر جنازة واحدة أيضًا.

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خلال يوم واحد في الرياض.. الصلاة على 109 جنائز
سبق

شهد اليوم الاثنين، التاسع من شهر شوال، الصلاة على 109 جنائز خلال يوم واحد فقط. وتم دفن الجثمان في مقابر (المنصورية والشمال والنسيم)، وجثمانَيْن خارج الرياض.

وتصدَّر جامع الراجحي القائمة بتجهيز 27 جنازة، ثم جامع عتيقة 22، والأمير ماجد 22، وجامع الشيخ البواردي 8، وجامع الأمير فهد بن محمد 7، والجوهرة البابطين 7، وجامع الذياب 5، وجامع عبدالله المهيني 5، وجامع الملك خالد 4، وجامع إمام الدعوة جنازة واحدة، وأخيرًا جامع والدة الأمير بندر جنازة واحدة أيضًا.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
11:57 PM

خلال يوم واحد في الرياض.. الصلاة على 109 جنائز

A A A
عيسى الحربي - الرياض
9
10,635

شهد اليوم الاثنين، التاسع من شهر شوال، الصلاة على 109 جنائز خلال يوم واحد فقط. وتم دفن الجثمان في مقابر (المنصورية والشمال والنسيم)، وجثمانَيْن خارج الرياض.

وتصدَّر جامع الراجحي القائمة بتجهيز 27 جنازة، ثم جامع عتيقة 22، والأمير ماجد 22، وجامع الشيخ البواردي 8، وجامع الأمير فهد بن محمد 7، والجوهرة البابطين 7، وجامع الذياب 5، وجامع عبدالله المهيني 5، وجامع الملك خالد 4، وجامع إمام الدعوة جنازة واحدة، وأخيرًا جامع والدة الأمير بندر جنازة واحدة أيضًا.

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