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"تراث المملكة".. تعرَّف على قلعة موسى بن نصير أهم معالم العُلا التاريخية

يعود تاريخها إلى القرن السادس قبل الميلاد وأقدم مبنى بعد الممالك والدويلات

نشر حساب تراث المملكة الحضاري على تويتر، اليوم، صورة لقلعة موسى بن نصير، التي تعد من أهم المعالم التاريخية في العُلا، ويعود تاريخها إلى القرن السادس قبل الميلاد.

وبحسب التعليق المرفق بالصورة التي التُقطت بعدسة حمود العتيق؛ تعد القلعة أقدم مبنى في العُلا القديمة على الوادي الخصيب بعد الممالك والدويلات، بحسب المصادر التاريخية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تراث المملكة".. تعرَّف على قلعة موسى بن نصير أهم معالم العُلا التاريخية
سبق

نشر حساب تراث المملكة الحضاري على تويتر، اليوم، صورة لقلعة موسى بن نصير، التي تعد من أهم المعالم التاريخية في العُلا، ويعود تاريخها إلى القرن السادس قبل الميلاد.

وبحسب التعليق المرفق بالصورة التي التُقطت بعدسة حمود العتيق؛ تعد القلعة أقدم مبنى في العُلا القديمة على الوادي الخصيب بعد الممالك والدويلات، بحسب المصادر التاريخية.

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
01:04 PM

"تراث المملكة".. تعرَّف على قلعة موسى بن نصير أهم معالم العُلا التاريخية

يعود تاريخها إلى القرن السادس قبل الميلاد وأقدم مبنى بعد الممالك والدويلات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نشر حساب تراث المملكة الحضاري على تويتر، اليوم، صورة لقلعة موسى بن نصير، التي تعد من أهم المعالم التاريخية في العُلا، ويعود تاريخها إلى القرن السادس قبل الميلاد.

وبحسب التعليق المرفق بالصورة التي التُقطت بعدسة حمود العتيق؛ تعد القلعة أقدم مبنى في العُلا القديمة على الوادي الخصيب بعد الممالك والدويلات، بحسب المصادر التاريخية.

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