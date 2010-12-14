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"فيصل بن سلمان" يفتتح مركز "تمكن" الشامل للتوحد بالمدينة المنورة

بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وشركاء المشروع

افتتح الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، مركز تمكن الشامل للتوحد بالمدينة المنورة، بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وشركاء تأسيس المشروع من شركات أرامكو السعودية وسابك؛ حيث يقدم المركز العديد من الخدمات الشاملة والمتكاملة لذوي اضطراب طيف التوحد وأهاليهم؛ للحد من الصعوبات التي قد تواجههم وتحسين مستوى جودة المعيشة لهم.

وشهد أمير المنطقة مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين Johns Hopkins الطبية العالمية ومعهد Kennedy Krieger Institute (KKI) المتخصصون في علاج اضطراب طيف التوحد مع جمعية المدينة للتوحد "تمكن"، وقعها رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس محمد عباس، والرئيس التنفيذي من طرف Johns Hopkins الدكتور حامد إبراهيم، وكذلك اتفاقية استثمارية لجمعية المدينة للتوحد مع مدينة ينبع الصناعية، وقعها رئيس مجلس إدارة الجمعية مع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي.

واطلع الأمير فيصل بن سلمان على مخطط المشروع الاستثماري للجمعية، والمُزمع تنفيذه بمدينة ينبع الصناعية بحي الجار، على مساحة 10 آلاف متر مربع، ويتكون من مجموعة مبانٍ تجارية وفندقية وترفيهية بغرض تقديم مشروع نوعي للمحافظة، وكذلك تحقيق الاستدامة المالية لأعمال الجمعية.

ويُعد مركز "تمكن" أول مركز شامل يقدم الخدمات العلاجية المتكاملة لذوي التوحد؛ ومنها: التقييم الشامل، والتدخل المبكر، وعلاج النطق والتخاطب، والعلاج النفسي، وتحليل السلوك التطبيقي، والعلاج الوظيفي، والتعليم الخاص والتأهيل المهني، من خلال أخصائيين مؤهلين وفق أفضل المعايير العالمية، وبإشراف مؤسسة أمريكية رائدة بالتوحد؛ لضمان توطين المعرفة للكوادر الوطنية، بالإضافة لما يُقدمه المركز من تدريب مستمر للأسر وتأهيلهم لاستكمال الخطة العلاجية للطفل داخل وخارج المنزل.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس محمد عباس، خلال كلمته بالحفل الخطابي الذي أُعد لهذه المناسبة: إن مركز تمكن الشامل للتوحد إحدى المبادرات التنموية الرامية للارتقاء بمستوى الخدمات بالمنطقة، وخاصة لفئة ذوي اضطراب طيف التوحد؛ سعيًا لتقديم أفصل الخدمات لهم بما يمكنهم بمشيئة الله من الاندماج بالمجتمع والحصول على فرص التعليم والعمل المناسبة لهم وخدمة وطنهم ومجتمعهم، مُشيراً إلى أن الاتفاقية التي وقعت مع "جونز هوبكينز الطبية العالمية" من خلال معهد كينيدي كريجير المتخصص في مجال التعامل مع اضطراب طيف التوحد، تُعنى بالإشراف على تشغيل أقسام المركز المتخصصة وفق أفضل المعايير العلمية الحديثة.

وقال الرئيس التنفيذي لمعهد كينيدي كريجر الدكتور براد شلاجر، خلال كلمته بالحفل: إن المعهد والقائمين عليه ممتنّون للثقة التي اكتسبوها لتحقيق الاهتمام لخدمة الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد وأهاليهم، معبراً عن إعجابه بجمعية المدينة للتوحد ومركز تمكن الشامل للتوحد ورؤيتهم لتأهيل الأطفال وأهاليهم، مُبدياً حرص المعهد للبدء في دعم أهداف الجمعية من خلال التعاون المشترك لتحقيق نتائج مثمرة ومؤثرة للمستفيدين من خدمات الجمعية.

ثم شاهد أمير منطقة المدينة المنورة والحضور عرضاً مرئياً عن الجمعية ومُختلف نشاطاتها ومُبادراتها ومُجمل الخدمات التي تُقدمها للمُستفيدين، وفي ختام الحفل كرّم أمير منطقة المدينة المنورة شركاء الجمعية من القطاع الخاص وشركات أرامكو السعودية وسابك؛ نظير إسهاماتهم ودعمهم للجمعية وخدماتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فيصل بن سلمان" يفتتح مركز "تمكن" الشامل للتوحد بالمدينة المنورة
سبق

افتتح الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، مركز تمكن الشامل للتوحد بالمدينة المنورة، بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وشركاء تأسيس المشروع من شركات أرامكو السعودية وسابك؛ حيث يقدم المركز العديد من الخدمات الشاملة والمتكاملة لذوي اضطراب طيف التوحد وأهاليهم؛ للحد من الصعوبات التي قد تواجههم وتحسين مستوى جودة المعيشة لهم.

وشهد أمير المنطقة مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين Johns Hopkins الطبية العالمية ومعهد Kennedy Krieger Institute (KKI) المتخصصون في علاج اضطراب طيف التوحد مع جمعية المدينة للتوحد "تمكن"، وقعها رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس محمد عباس، والرئيس التنفيذي من طرف Johns Hopkins الدكتور حامد إبراهيم، وكذلك اتفاقية استثمارية لجمعية المدينة للتوحد مع مدينة ينبع الصناعية، وقعها رئيس مجلس إدارة الجمعية مع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي.

واطلع الأمير فيصل بن سلمان على مخطط المشروع الاستثماري للجمعية، والمُزمع تنفيذه بمدينة ينبع الصناعية بحي الجار، على مساحة 10 آلاف متر مربع، ويتكون من مجموعة مبانٍ تجارية وفندقية وترفيهية بغرض تقديم مشروع نوعي للمحافظة، وكذلك تحقيق الاستدامة المالية لأعمال الجمعية.

ويُعد مركز "تمكن" أول مركز شامل يقدم الخدمات العلاجية المتكاملة لذوي التوحد؛ ومنها: التقييم الشامل، والتدخل المبكر، وعلاج النطق والتخاطب، والعلاج النفسي، وتحليل السلوك التطبيقي، والعلاج الوظيفي، والتعليم الخاص والتأهيل المهني، من خلال أخصائيين مؤهلين وفق أفضل المعايير العالمية، وبإشراف مؤسسة أمريكية رائدة بالتوحد؛ لضمان توطين المعرفة للكوادر الوطنية، بالإضافة لما يُقدمه المركز من تدريب مستمر للأسر وتأهيلهم لاستكمال الخطة العلاجية للطفل داخل وخارج المنزل.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس محمد عباس، خلال كلمته بالحفل الخطابي الذي أُعد لهذه المناسبة: إن مركز تمكن الشامل للتوحد إحدى المبادرات التنموية الرامية للارتقاء بمستوى الخدمات بالمنطقة، وخاصة لفئة ذوي اضطراب طيف التوحد؛ سعيًا لتقديم أفصل الخدمات لهم بما يمكنهم بمشيئة الله من الاندماج بالمجتمع والحصول على فرص التعليم والعمل المناسبة لهم وخدمة وطنهم ومجتمعهم، مُشيراً إلى أن الاتفاقية التي وقعت مع "جونز هوبكينز الطبية العالمية" من خلال معهد كينيدي كريجير المتخصص في مجال التعامل مع اضطراب طيف التوحد، تُعنى بالإشراف على تشغيل أقسام المركز المتخصصة وفق أفضل المعايير العلمية الحديثة.

وقال الرئيس التنفيذي لمعهد كينيدي كريجر الدكتور براد شلاجر، خلال كلمته بالحفل: إن المعهد والقائمين عليه ممتنّون للثقة التي اكتسبوها لتحقيق الاهتمام لخدمة الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد وأهاليهم، معبراً عن إعجابه بجمعية المدينة للتوحد ومركز تمكن الشامل للتوحد ورؤيتهم لتأهيل الأطفال وأهاليهم، مُبدياً حرص المعهد للبدء في دعم أهداف الجمعية من خلال التعاون المشترك لتحقيق نتائج مثمرة ومؤثرة للمستفيدين من خدمات الجمعية.

ثم شاهد أمير منطقة المدينة المنورة والحضور عرضاً مرئياً عن الجمعية ومُختلف نشاطاتها ومُبادراتها ومُجمل الخدمات التي تُقدمها للمُستفيدين، وفي ختام الحفل كرّم أمير منطقة المدينة المنورة شركاء الجمعية من القطاع الخاص وشركات أرامكو السعودية وسابك؛ نظير إسهاماتهم ودعمهم للجمعية وخدماتها.

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
06:08 PM

"فيصل بن سلمان" يفتتح مركز "تمكن" الشامل للتوحد بالمدينة المنورة

بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وشركاء المشروع

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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افتتح الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، مركز تمكن الشامل للتوحد بالمدينة المنورة، بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وشركاء تأسيس المشروع من شركات أرامكو السعودية وسابك؛ حيث يقدم المركز العديد من الخدمات الشاملة والمتكاملة لذوي اضطراب طيف التوحد وأهاليهم؛ للحد من الصعوبات التي قد تواجههم وتحسين مستوى جودة المعيشة لهم.

وشهد أمير المنطقة مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين Johns Hopkins الطبية العالمية ومعهد Kennedy Krieger Institute (KKI) المتخصصون في علاج اضطراب طيف التوحد مع جمعية المدينة للتوحد "تمكن"، وقعها رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس محمد عباس، والرئيس التنفيذي من طرف Johns Hopkins الدكتور حامد إبراهيم، وكذلك اتفاقية استثمارية لجمعية المدينة للتوحد مع مدينة ينبع الصناعية، وقعها رئيس مجلس إدارة الجمعية مع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي.

واطلع الأمير فيصل بن سلمان على مخطط المشروع الاستثماري للجمعية، والمُزمع تنفيذه بمدينة ينبع الصناعية بحي الجار، على مساحة 10 آلاف متر مربع، ويتكون من مجموعة مبانٍ تجارية وفندقية وترفيهية بغرض تقديم مشروع نوعي للمحافظة، وكذلك تحقيق الاستدامة المالية لأعمال الجمعية.

ويُعد مركز "تمكن" أول مركز شامل يقدم الخدمات العلاجية المتكاملة لذوي التوحد؛ ومنها: التقييم الشامل، والتدخل المبكر، وعلاج النطق والتخاطب، والعلاج النفسي، وتحليل السلوك التطبيقي، والعلاج الوظيفي، والتعليم الخاص والتأهيل المهني، من خلال أخصائيين مؤهلين وفق أفضل المعايير العالمية، وبإشراف مؤسسة أمريكية رائدة بالتوحد؛ لضمان توطين المعرفة للكوادر الوطنية، بالإضافة لما يُقدمه المركز من تدريب مستمر للأسر وتأهيلهم لاستكمال الخطة العلاجية للطفل داخل وخارج المنزل.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس محمد عباس، خلال كلمته بالحفل الخطابي الذي أُعد لهذه المناسبة: إن مركز تمكن الشامل للتوحد إحدى المبادرات التنموية الرامية للارتقاء بمستوى الخدمات بالمنطقة، وخاصة لفئة ذوي اضطراب طيف التوحد؛ سعيًا لتقديم أفصل الخدمات لهم بما يمكنهم بمشيئة الله من الاندماج بالمجتمع والحصول على فرص التعليم والعمل المناسبة لهم وخدمة وطنهم ومجتمعهم، مُشيراً إلى أن الاتفاقية التي وقعت مع "جونز هوبكينز الطبية العالمية" من خلال معهد كينيدي كريجير المتخصص في مجال التعامل مع اضطراب طيف التوحد، تُعنى بالإشراف على تشغيل أقسام المركز المتخصصة وفق أفضل المعايير العلمية الحديثة.

وقال الرئيس التنفيذي لمعهد كينيدي كريجر الدكتور براد شلاجر، خلال كلمته بالحفل: إن المعهد والقائمين عليه ممتنّون للثقة التي اكتسبوها لتحقيق الاهتمام لخدمة الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد وأهاليهم، معبراً عن إعجابه بجمعية المدينة للتوحد ومركز تمكن الشامل للتوحد ورؤيتهم لتأهيل الأطفال وأهاليهم، مُبدياً حرص المعهد للبدء في دعم أهداف الجمعية من خلال التعاون المشترك لتحقيق نتائج مثمرة ومؤثرة للمستفيدين من خدمات الجمعية.

ثم شاهد أمير منطقة المدينة المنورة والحضور عرضاً مرئياً عن الجمعية ومُختلف نشاطاتها ومُبادراتها ومُجمل الخدمات التي تُقدمها للمُستفيدين، وفي ختام الحفل كرّم أمير منطقة المدينة المنورة شركاء الجمعية من القطاع الخاص وشركات أرامكو السعودية وسابك؛ نظير إسهاماتهم ودعمهم للجمعية وخدماتها.

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