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الطائف.. مستشفيات القوات المسلحة تنظم ندوة "الكلى وصحة المرأة"

اللواء الغامدي: تهدف لزيادة الوعي بالتشخيص المبكر واتخاذ السبل الوقائية

تنظّم إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف، ندوةً بعنوان "الكلى وصحة المرأة"؛ وذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي للكلى تتناول آخر مستجدات أمراض الكلى لدى النساء؛ وذلك خلال الفترة من 7 إلى 9/ 2018 بالمركز الاجتماعي بمستشفى القوات المسلحة بالهدا.

وأوضح مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف اللواء طبيب حامد بن علي الغامدي قائلاً: إن هذه الندوة تهدف إلى رفع مستوى الوعي، وتقوم بتسليط الضوء على الحمل وتأثيره على الكلى؛ من خلال تناول العلاجات وضغط الدم، كما تشتمل على زيادة الوعي بالتشخيص المبكر لأمراض الكلى، واتخاذ السبل الوقائية للحفاظ عليها، وتوضيح نِسَب مدى الإصابة بهذه الأمراض لدى الرجال والنساء واختلافها للأسباب الاجتماعية والنفسية.

وأضاف اللواء "الغامدي" أن هذا الحدث يكون في السابع من مارس من كل عام، ويتم دمج اليوم العالمي للمرأة معه، والذي يوافق الثامن من شهر من مارس؛ فيصبح الشعار "الكلى وصحة المرأة"؛ حيث يتضمن محاضرات تقام في فندق الإنتركونتيننتال بالطائف بحضور نخبة من المتحدثين من داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى معرض مصاحب للندوة يقام في "جوري مول" يستهدف شرائح المجتمع المختلفة، ويعمل على زيادة الوعي الصحي بأمراض الكلى وأسباب الفشل الكلوي.

وبيّنت رئيسة قسم أمراض وزراعة الكلى بمستشفى القوات المسلحة بالهدا الدكتورة نجلاء خضر المالكي، أن زراعة الكلى بين النساء أقل من الرجال؛ إلا أن التبرع بالكلى من النساء أعلى من الرجال؛ لذا كان من الضروري التوضيح بزيادة الوعي بين النساء والتشخيص والعلاج المبكر لمنع تطور المرض إلى فشل كلوي مزمن لا سمح الله؛ مشيرة إلى أن قسم أمراض وزراعة الكلى بمستشفى الهدا يقدّم جميع الخدمات العلاجية لمرضى الفشل الكلوي، بالإضافة إلى برنامج زراعة الكلى عن طريق المنظار، والذي تم إطلاقه خلال الفترة الماضية.

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الطائف.. مستشفيات القوات المسلحة تنظم ندوة "الكلى وصحة المرأة"
سبق

تنظّم إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف، ندوةً بعنوان "الكلى وصحة المرأة"؛ وذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي للكلى تتناول آخر مستجدات أمراض الكلى لدى النساء؛ وذلك خلال الفترة من 7 إلى 9/ 2018 بالمركز الاجتماعي بمستشفى القوات المسلحة بالهدا.

وأوضح مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف اللواء طبيب حامد بن علي الغامدي قائلاً: إن هذه الندوة تهدف إلى رفع مستوى الوعي، وتقوم بتسليط الضوء على الحمل وتأثيره على الكلى؛ من خلال تناول العلاجات وضغط الدم، كما تشتمل على زيادة الوعي بالتشخيص المبكر لأمراض الكلى، واتخاذ السبل الوقائية للحفاظ عليها، وتوضيح نِسَب مدى الإصابة بهذه الأمراض لدى الرجال والنساء واختلافها للأسباب الاجتماعية والنفسية.

وأضاف اللواء "الغامدي" أن هذا الحدث يكون في السابع من مارس من كل عام، ويتم دمج اليوم العالمي للمرأة معه، والذي يوافق الثامن من شهر من مارس؛ فيصبح الشعار "الكلى وصحة المرأة"؛ حيث يتضمن محاضرات تقام في فندق الإنتركونتيننتال بالطائف بحضور نخبة من المتحدثين من داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى معرض مصاحب للندوة يقام في "جوري مول" يستهدف شرائح المجتمع المختلفة، ويعمل على زيادة الوعي الصحي بأمراض الكلى وأسباب الفشل الكلوي.

وبيّنت رئيسة قسم أمراض وزراعة الكلى بمستشفى القوات المسلحة بالهدا الدكتورة نجلاء خضر المالكي، أن زراعة الكلى بين النساء أقل من الرجال؛ إلا أن التبرع بالكلى من النساء أعلى من الرجال؛ لذا كان من الضروري التوضيح بزيادة الوعي بين النساء والتشخيص والعلاج المبكر لمنع تطور المرض إلى فشل كلوي مزمن لا سمح الله؛ مشيرة إلى أن قسم أمراض وزراعة الكلى بمستشفى الهدا يقدّم جميع الخدمات العلاجية لمرضى الفشل الكلوي، بالإضافة إلى برنامج زراعة الكلى عن طريق المنظار، والذي تم إطلاقه خلال الفترة الماضية.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
11:10 AM

الطائف.. مستشفيات القوات المسلحة تنظم ندوة "الكلى وصحة المرأة"

اللواء الغامدي: تهدف لزيادة الوعي بالتشخيص المبكر واتخاذ السبل الوقائية

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فهد العتيبي - الطائف
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تنظّم إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف، ندوةً بعنوان "الكلى وصحة المرأة"؛ وذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي للكلى تتناول آخر مستجدات أمراض الكلى لدى النساء؛ وذلك خلال الفترة من 7 إلى 9/ 2018 بالمركز الاجتماعي بمستشفى القوات المسلحة بالهدا.

وأوضح مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف اللواء طبيب حامد بن علي الغامدي قائلاً: إن هذه الندوة تهدف إلى رفع مستوى الوعي، وتقوم بتسليط الضوء على الحمل وتأثيره على الكلى؛ من خلال تناول العلاجات وضغط الدم، كما تشتمل على زيادة الوعي بالتشخيص المبكر لأمراض الكلى، واتخاذ السبل الوقائية للحفاظ عليها، وتوضيح نِسَب مدى الإصابة بهذه الأمراض لدى الرجال والنساء واختلافها للأسباب الاجتماعية والنفسية.

وأضاف اللواء "الغامدي" أن هذا الحدث يكون في السابع من مارس من كل عام، ويتم دمج اليوم العالمي للمرأة معه، والذي يوافق الثامن من شهر من مارس؛ فيصبح الشعار "الكلى وصحة المرأة"؛ حيث يتضمن محاضرات تقام في فندق الإنتركونتيننتال بالطائف بحضور نخبة من المتحدثين من داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى معرض مصاحب للندوة يقام في "جوري مول" يستهدف شرائح المجتمع المختلفة، ويعمل على زيادة الوعي الصحي بأمراض الكلى وأسباب الفشل الكلوي.

وبيّنت رئيسة قسم أمراض وزراعة الكلى بمستشفى القوات المسلحة بالهدا الدكتورة نجلاء خضر المالكي، أن زراعة الكلى بين النساء أقل من الرجال؛ إلا أن التبرع بالكلى من النساء أعلى من الرجال؛ لذا كان من الضروري التوضيح بزيادة الوعي بين النساء والتشخيص والعلاج المبكر لمنع تطور المرض إلى فشل كلوي مزمن لا سمح الله؛ مشيرة إلى أن قسم أمراض وزراعة الكلى بمستشفى الهدا يقدّم جميع الخدمات العلاجية لمرضى الفشل الكلوي، بالإضافة إلى برنامج زراعة الكلى عن طريق المنظار، والذي تم إطلاقه خلال الفترة الماضية.

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