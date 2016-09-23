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"التعاون الإسلامي" تدين المحاولة الانقلابية الفاشلة في السودان

المنظمة أعربت عن تضامنها الكامل مع حكومة وشعب السودان

أدانت منظمة التعاون الإسلامي المحاولة الانقلابية الفاشلة التي جرت يوم أمس في السودان، واستهدفت تقويض الاستقرار والانتقال السياسي السلمي في البلاد.

وأعربت المنظمة عن تضامنها الكامل مع حكومة وشعب السودان ودعمها للمرحلة الانتقالية وفقاً لقرارات القمة الإسلامية ومجلس وزراء خارجية المنظمة الخاصة بالتضامن مع السودان، التي تدعم تحقيق الاستقرار والسلام والانتقال الديمقراطي وفق الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، التي وقعت عليها منظمة التعاوِن الاسلامي ضمن الشهود الدوليين.

وعبرت المنظمة عن دعم جهود الحكومة الانتقالية الرامية لتحقيق السلام الشامل ومعالجة المشكلات السياسية والاقتصادية بما يحقق آمال وتطلعات الشعب السوداني تحقيقاً للاستقرار والتنمية والازدهار.

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"التعاون الإسلامي" تدين المحاولة الانقلابية الفاشلة في السودان
سبق

أدانت منظمة التعاون الإسلامي المحاولة الانقلابية الفاشلة التي جرت يوم أمس في السودان، واستهدفت تقويض الاستقرار والانتقال السياسي السلمي في البلاد.

وأعربت المنظمة عن تضامنها الكامل مع حكومة وشعب السودان ودعمها للمرحلة الانتقالية وفقاً لقرارات القمة الإسلامية ومجلس وزراء خارجية المنظمة الخاصة بالتضامن مع السودان، التي تدعم تحقيق الاستقرار والسلام والانتقال الديمقراطي وفق الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، التي وقعت عليها منظمة التعاوِن الاسلامي ضمن الشهود الدوليين.

وعبرت المنظمة عن دعم جهود الحكومة الانتقالية الرامية لتحقيق السلام الشامل ومعالجة المشكلات السياسية والاقتصادية بما يحقق آمال وتطلعات الشعب السوداني تحقيقاً للاستقرار والتنمية والازدهار.

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
05:24 PM

"التعاون الإسلامي" تدين المحاولة الانقلابية الفاشلة في السودان

المنظمة أعربت عن تضامنها الكامل مع حكومة وشعب السودان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أدانت منظمة التعاون الإسلامي المحاولة الانقلابية الفاشلة التي جرت يوم أمس في السودان، واستهدفت تقويض الاستقرار والانتقال السياسي السلمي في البلاد.

وأعربت المنظمة عن تضامنها الكامل مع حكومة وشعب السودان ودعمها للمرحلة الانتقالية وفقاً لقرارات القمة الإسلامية ومجلس وزراء خارجية المنظمة الخاصة بالتضامن مع السودان، التي تدعم تحقيق الاستقرار والسلام والانتقال الديمقراطي وفق الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، التي وقعت عليها منظمة التعاوِن الاسلامي ضمن الشهود الدوليين.

وعبرت المنظمة عن دعم جهود الحكومة الانتقالية الرامية لتحقيق السلام الشامل ومعالجة المشكلات السياسية والاقتصادية بما يحقق آمال وتطلعات الشعب السوداني تحقيقاً للاستقرار والتنمية والازدهار.

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