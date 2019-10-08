"الشؤون الاقتصادية والتنمية" يناقش تقرير رؤية 2030 وتطورات الاقتصاد العالمي
استعرض عددًا من الموضوعات واتخذ التوصيات اللازمة
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا مساء اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بالرياض. واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، من ضمنها العرض المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بالمجلس في شأن التقرير الدوري ربع السنوي لبرامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتناوُل التقرير تقدُّم الإنجاز على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلي، ومؤشرات برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ومؤشرات المبادرات التابعة للبرامج.
كما اطلع المجلس خلال اجتماعه على العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط المتضمن أبرز التطورات الاقتصادية في الاقتصاد العالمي الذي تم تقديمه بالشراكة مع كبير الاقتصاديين في (بنك سوسايتي جنرال). وتضمن العرض التوقعات طويلة وقصيرة الأجل للاقتصاديات الرئيسة، وأبرز الفرص والتحديات التي تواجهها.
وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.
"الشؤون الاقتصادية والتنمية" يناقش تقرير رؤية 2030 وتطورات الاقتصاد العالمي
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2019-10-08
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا مساء اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بالرياض. واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، من ضمنها العرض المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بالمجلس في شأن التقرير الدوري ربع السنوي لبرامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتناوُل التقرير تقدُّم الإنجاز على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلي، ومؤشرات برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ومؤشرات المبادرات التابعة للبرامج.
كما اطلع المجلس خلال اجتماعه على العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط المتضمن أبرز التطورات الاقتصادية في الاقتصاد العالمي الذي تم تقديمه بالشراكة مع كبير الاقتصاديين في (بنك سوسايتي جنرال). وتضمن العرض التوقعات طويلة وقصيرة الأجل للاقتصاديات الرئيسة، وأبرز الفرص والتحديات التي تواجهها.
وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.
08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
09:07 PM
"الشؤون الاقتصادية والتنمية" يناقش تقرير رؤية 2030 وتطورات الاقتصاد العالمي
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا مساء اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بالرياض. واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، من ضمنها العرض المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بالمجلس في شأن التقرير الدوري ربع السنوي لبرامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتناوُل التقرير تقدُّم الإنجاز على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلي، ومؤشرات برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ومؤشرات المبادرات التابعة للبرامج.
كما اطلع المجلس خلال اجتماعه على العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط المتضمن أبرز التطورات الاقتصادية في الاقتصاد العالمي الذي تم تقديمه بالشراكة مع كبير الاقتصاديين في (بنك سوسايتي جنرال). وتضمن العرض التوقعات طويلة وقصيرة الأجل للاقتصاديات الرئيسة، وأبرز الفرص والتحديات التي تواجهها.
وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.