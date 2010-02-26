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بعد أن أطاح تقرير "سبق" بمسؤولين.. صيدلي الأحساء: لهذا السبب أهدوني فصلي

طالب وزير الصحة بفتح تحقيق في الواقعة ومحاسبة كل من تسبب بقطع رزقه

تقدّم فني صيدلي بشكوى رسمية إلى وزارة الصحة، يتهم فيها مسؤولين في صحة الأحساء بالتسبب ظلمًا وبهتانًا في فصله من عمله الذي أمضى فيه عشرة أعوام، مطالبًا وزير الصحة بالتوجيه العاجل بفتح تحقيق في الواقعة، ومحاسبة كل من تسبب في قطع رزقه.

وتفصيلاً، قال فني الصيدلي - تحتفظ "سبق" باسمه، يعمل مفتشًا على الصيدليات الخاصة بصحة الأحساء - إنه تعرّض لمضايقات شديدة لا مبرر لها من موظفين في صحة الأحساء - على حد تعبيره - وذلك بعد أن تم إعفاء مدير إدارة ونائبه على خلفية تقرير نشرته "سبق"، إثر شكوى تقدم بها بعض أصحاب المنشآت الصحية الخاصة بعد إنشاء برنامج غير معتمد من وزارة الصحة، وأخذ رسوم مالية ضخمة على المنشأة الخاصة في الأحساء خلال السنوات السبع الماضية.

وتابع الصيدلي حديثه: بعدما تم إعفاء مدير الإدارة ونائبه صدر بحقي على الفور قرار نقل، ثم تمت مخاطبة المدير العام للشؤون الصحية بخطاب تظلم من قرار النقل، وبعد مرور أسبوعين فوجئت بخطاب استدعاء من المشرف على إدارة المتابعة والمراجعة الداخلية، وبيّن أنه يوجد لدي غياب ٦٠ يومًا في العام ١٤٣٨. لافتًا إلى أنه
أوضح له أن ذلك غير صحيح؛ إذ إنه في عام ١٤٣٨ توجد لديه إجازات مرضية وإجازات اعتيادية، وتم تسليمها إلى الإدارة السابقة، وبالتحديد للمسؤول الذي تم إعفاؤه ونقله لموقع آخر.


وقال: من المفترض على الشؤون الصحية استدعاء الإدارة السابقة، ومساءلتها عن ذلك، ولماذا لم يتم الرفع بالإجازات المرضية بشكل شهري، وأين دور إدارة المتابعة في مثل هذه الحالات، أم أن قطع لقمة العيش أمر بات في غاية السهولة؟


وأضاف: توجهت إلى مدير صحة الأحساء؛ لكي ينصفني؛ فأهداني قرار فصلي يوم الخميس الماضي بعد التوصية من المشرف على إدارة المتابعة والمراجعة الداخلية.

وناشد الصيدلي وزير الصحة تكوين لجنة من الوزارة للتحقيق ومعاقبة من استخدم سلطته في تعدي الأنظمة.


"سبق" بدورها حاولت الحصول على إيضاحات أكثر عن الموضوع من خلال متحدث صحة الأحساء، الذي اكتفى بقوله: وزارة الصحة حرصًا منها على تقديم جميع الخدمات للموظفين، والإجابة عن استفساراتهم، فقد تم تخصيص مركز اتصال لجميع موظفي الوزارة؛ إذ يمكن الاتصال من قِبل الموظف على الرقم 0112124247 خلال ساعات العمل، وطلب أي معلومة، أو تقديم شكوى أو متابعة. وهذه الخدمة مقدمة من قِبل وكالة الموارد البشرية.

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بعد أن أطاح تقرير "سبق" بمسؤولين.. صيدلي الأحساء: لهذا السبب أهدوني فصلي
سبق

تقدّم فني صيدلي بشكوى رسمية إلى وزارة الصحة، يتهم فيها مسؤولين في صحة الأحساء بالتسبب ظلمًا وبهتانًا في فصله من عمله الذي أمضى فيه عشرة أعوام، مطالبًا وزير الصحة بالتوجيه العاجل بفتح تحقيق في الواقعة، ومحاسبة كل من تسبب في قطع رزقه.

وتفصيلاً، قال فني الصيدلي - تحتفظ "سبق" باسمه، يعمل مفتشًا على الصيدليات الخاصة بصحة الأحساء - إنه تعرّض لمضايقات شديدة لا مبرر لها من موظفين في صحة الأحساء - على حد تعبيره - وذلك بعد أن تم إعفاء مدير إدارة ونائبه على خلفية تقرير نشرته "سبق"، إثر شكوى تقدم بها بعض أصحاب المنشآت الصحية الخاصة بعد إنشاء برنامج غير معتمد من وزارة الصحة، وأخذ رسوم مالية ضخمة على المنشأة الخاصة في الأحساء خلال السنوات السبع الماضية.

وتابع الصيدلي حديثه: بعدما تم إعفاء مدير الإدارة ونائبه صدر بحقي على الفور قرار نقل، ثم تمت مخاطبة المدير العام للشؤون الصحية بخطاب تظلم من قرار النقل، وبعد مرور أسبوعين فوجئت بخطاب استدعاء من المشرف على إدارة المتابعة والمراجعة الداخلية، وبيّن أنه يوجد لدي غياب ٦٠ يومًا في العام ١٤٣٨. لافتًا إلى أنه
أوضح له أن ذلك غير صحيح؛ إذ إنه في عام ١٤٣٨ توجد لديه إجازات مرضية وإجازات اعتيادية، وتم تسليمها إلى الإدارة السابقة، وبالتحديد للمسؤول الذي تم إعفاؤه ونقله لموقع آخر.


وقال: من المفترض على الشؤون الصحية استدعاء الإدارة السابقة، ومساءلتها عن ذلك، ولماذا لم يتم الرفع بالإجازات المرضية بشكل شهري، وأين دور إدارة المتابعة في مثل هذه الحالات، أم أن قطع لقمة العيش أمر بات في غاية السهولة؟


وأضاف: توجهت إلى مدير صحة الأحساء؛ لكي ينصفني؛ فأهداني قرار فصلي يوم الخميس الماضي بعد التوصية من المشرف على إدارة المتابعة والمراجعة الداخلية.

وناشد الصيدلي وزير الصحة تكوين لجنة من الوزارة للتحقيق ومعاقبة من استخدم سلطته في تعدي الأنظمة.


"سبق" بدورها حاولت الحصول على إيضاحات أكثر عن الموضوع من خلال متحدث صحة الأحساء، الذي اكتفى بقوله: وزارة الصحة حرصًا منها على تقديم جميع الخدمات للموظفين، والإجابة عن استفساراتهم، فقد تم تخصيص مركز اتصال لجميع موظفي الوزارة؛ إذ يمكن الاتصال من قِبل الموظف على الرقم 0112124247 خلال ساعات العمل، وطلب أي معلومة، أو تقديم شكوى أو متابعة. وهذه الخدمة مقدمة من قِبل وكالة الموارد البشرية.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
03:04 AM

بعد أن أطاح تقرير "سبق" بمسؤولين.. صيدلي الأحساء: لهذا السبب أهدوني فصلي

طالب وزير الصحة بفتح تحقيق في الواقعة ومحاسبة كل من تسبب بقطع رزقه

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قاسم الخبراني - الرياض
31
25,716

تقدّم فني صيدلي بشكوى رسمية إلى وزارة الصحة، يتهم فيها مسؤولين في صحة الأحساء بالتسبب ظلمًا وبهتانًا في فصله من عمله الذي أمضى فيه عشرة أعوام، مطالبًا وزير الصحة بالتوجيه العاجل بفتح تحقيق في الواقعة، ومحاسبة كل من تسبب في قطع رزقه.

وتفصيلاً، قال فني الصيدلي - تحتفظ "سبق" باسمه، يعمل مفتشًا على الصيدليات الخاصة بصحة الأحساء - إنه تعرّض لمضايقات شديدة لا مبرر لها من موظفين في صحة الأحساء - على حد تعبيره - وذلك بعد أن تم إعفاء مدير إدارة ونائبه على خلفية تقرير نشرته "سبق"، إثر شكوى تقدم بها بعض أصحاب المنشآت الصحية الخاصة بعد إنشاء برنامج غير معتمد من وزارة الصحة، وأخذ رسوم مالية ضخمة على المنشأة الخاصة في الأحساء خلال السنوات السبع الماضية.

وتابع الصيدلي حديثه: بعدما تم إعفاء مدير الإدارة ونائبه صدر بحقي على الفور قرار نقل، ثم تمت مخاطبة المدير العام للشؤون الصحية بخطاب تظلم من قرار النقل، وبعد مرور أسبوعين فوجئت بخطاب استدعاء من المشرف على إدارة المتابعة والمراجعة الداخلية، وبيّن أنه يوجد لدي غياب ٦٠ يومًا في العام ١٤٣٨. لافتًا إلى أنه
أوضح له أن ذلك غير صحيح؛ إذ إنه في عام ١٤٣٨ توجد لديه إجازات مرضية وإجازات اعتيادية، وتم تسليمها إلى الإدارة السابقة، وبالتحديد للمسؤول الذي تم إعفاؤه ونقله لموقع آخر.


وقال: من المفترض على الشؤون الصحية استدعاء الإدارة السابقة، ومساءلتها عن ذلك، ولماذا لم يتم الرفع بالإجازات المرضية بشكل شهري، وأين دور إدارة المتابعة في مثل هذه الحالات، أم أن قطع لقمة العيش أمر بات في غاية السهولة؟


وأضاف: توجهت إلى مدير صحة الأحساء؛ لكي ينصفني؛ فأهداني قرار فصلي يوم الخميس الماضي بعد التوصية من المشرف على إدارة المتابعة والمراجعة الداخلية.

وناشد الصيدلي وزير الصحة تكوين لجنة من الوزارة للتحقيق ومعاقبة من استخدم سلطته في تعدي الأنظمة.


"سبق" بدورها حاولت الحصول على إيضاحات أكثر عن الموضوع من خلال متحدث صحة الأحساء، الذي اكتفى بقوله: وزارة الصحة حرصًا منها على تقديم جميع الخدمات للموظفين، والإجابة عن استفساراتهم، فقد تم تخصيص مركز اتصال لجميع موظفي الوزارة؛ إذ يمكن الاتصال من قِبل الموظف على الرقم 0112124247 خلال ساعات العمل، وطلب أي معلومة، أو تقديم شكوى أو متابعة. وهذه الخدمة مقدمة من قِبل وكالة الموارد البشرية.

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