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مستشفى المويه العام بالطائف يفعل حملة جائزة "وعي"

فعل مستشفى المويه العام، ممثلاً في إدارة العلاقات والإعلام والتوعية الصحية، حملة جائزة وعي، والتي تعتبر إحدى مبادرات وزارة الصحة والتي تقام للسنة الثالثة بالشراكة مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون.

وانطلقت فعاليات الحملة بالمستشفى صباح اليوم الأحد، بمدرسة المويه الثانوية، واشتملت على تقديم محاضرة وعرض تعريفي عن الجائزة تضمن إيضاح طريقة المشاركة في الجائزة ومساراتها والمواضيع المقترحة للمشاركة والجوائز المالية الكبيرة المخصصة للفائزين.

ووزعت خلال الفعالية المنشورات الخاصة بالجائزة، فيما أعد مستشفى المويه لوحات تعريفية عن الجائزة تم عرضها بالمدارس.

يشار إلى أن "جائزة وعي" التي أطلقتها وزارة الصحة تهدف إلى تشجيع الأفراد من مواطني ومقيمي المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي واليمن للإبداع بمحتوى توعوي في مجال الصحة من خلال أربعة مسارات تتضمن صناعة فيلم قصير أو موشن جرافيك أو صور أو تصميم إنفوجرافيك لتحفيز المجتمع على اتباع نمط حياة صحي للحد من الإصابة بالأمراض وزيادة النشاط والإنتاج الوظيفي، داعية جميع المهتمين في هذا المجال للمشاركة في الجائزة.

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مستشفى المويه العام بالطائف يفعل حملة جائزة "وعي"
سبق

فعل مستشفى المويه العام، ممثلاً في إدارة العلاقات والإعلام والتوعية الصحية، حملة جائزة وعي، والتي تعتبر إحدى مبادرات وزارة الصحة والتي تقام للسنة الثالثة بالشراكة مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون.

وانطلقت فعاليات الحملة بالمستشفى صباح اليوم الأحد، بمدرسة المويه الثانوية، واشتملت على تقديم محاضرة وعرض تعريفي عن الجائزة تضمن إيضاح طريقة المشاركة في الجائزة ومساراتها والمواضيع المقترحة للمشاركة والجوائز المالية الكبيرة المخصصة للفائزين.

ووزعت خلال الفعالية المنشورات الخاصة بالجائزة، فيما أعد مستشفى المويه لوحات تعريفية عن الجائزة تم عرضها بالمدارس.

يشار إلى أن "جائزة وعي" التي أطلقتها وزارة الصحة تهدف إلى تشجيع الأفراد من مواطني ومقيمي المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي واليمن للإبداع بمحتوى توعوي في مجال الصحة من خلال أربعة مسارات تتضمن صناعة فيلم قصير أو موشن جرافيك أو صور أو تصميم إنفوجرافيك لتحفيز المجتمع على اتباع نمط حياة صحي للحد من الإصابة بالأمراض وزيادة النشاط والإنتاج الوظيفي، داعية جميع المهتمين في هذا المجال للمشاركة في الجائزة.

20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
03:31 PM

مستشفى المويه العام بالطائف يفعل حملة جائزة "وعي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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فعل مستشفى المويه العام، ممثلاً في إدارة العلاقات والإعلام والتوعية الصحية، حملة جائزة وعي، والتي تعتبر إحدى مبادرات وزارة الصحة والتي تقام للسنة الثالثة بالشراكة مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون.

وانطلقت فعاليات الحملة بالمستشفى صباح اليوم الأحد، بمدرسة المويه الثانوية، واشتملت على تقديم محاضرة وعرض تعريفي عن الجائزة تضمن إيضاح طريقة المشاركة في الجائزة ومساراتها والمواضيع المقترحة للمشاركة والجوائز المالية الكبيرة المخصصة للفائزين.

ووزعت خلال الفعالية المنشورات الخاصة بالجائزة، فيما أعد مستشفى المويه لوحات تعريفية عن الجائزة تم عرضها بالمدارس.

يشار إلى أن "جائزة وعي" التي أطلقتها وزارة الصحة تهدف إلى تشجيع الأفراد من مواطني ومقيمي المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي واليمن للإبداع بمحتوى توعوي في مجال الصحة من خلال أربعة مسارات تتضمن صناعة فيلم قصير أو موشن جرافيك أو صور أو تصميم إنفوجرافيك لتحفيز المجتمع على اتباع نمط حياة صحي للحد من الإصابة بالأمراض وزيادة النشاط والإنتاج الوظيفي، داعية جميع المهتمين في هذا المجال للمشاركة في الجائزة.

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