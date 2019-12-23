النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سكتة قلبية تنهي حياة رئيس أركان الجيش الجزائري

طالب بعزل "بوتفليقة" بعد شهرين من المظاهرات

توفي، اليوم الاثنين، رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح عن عمر ناهز 80 عامًا، بعد أربعة أيام من تنصيب الرئيس الجديد المنتخب عبدالمجيد تبون.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أن قايد صالح فارق الحياة؛ إثر سكتة قلبية ألمَّت به في بيته.

ولعب "صالح" دوراً مهماً خلال المرحلة الانتقالية في الجزائر، التي أعقبت استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في 28 أبريل 2019.

وكان "صالح" من أشد المخلصين لـ"بوتفليقة" الذي عيّنه قائداً للجيش، ليصبح من الشخصيات الأكثر نفوذاً في البلاد، إلا أنه طالب في أوائل أبريل الماضي "بالتطبيق الفوري" للحل الدستوري القاضي بعزل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بعد نحو شهرين من المظاهرات الحاشدة التي تطالب بعدم ترشّحه لولاية خامسة.

ومع بداية الاحتجاجات في 19 فبراير، أعلن "صالح" أن الجيش هو "الضامن" للاستقرار والأمن في مواجهة أولئك الذين يريدون جر الجزائر إلى سنوات الحرب الأهلية (1992-2002).

ودعم رئيس أركان الجيش في البداية ترشح "بوتفليقة" لولاية خامسة، لكنه بعد تنامي الاحتجاجات، اعتمد خطاباً أكثر ليونة، معلناً أن الجيش يتقاسم القيم والمبادئ نفسها مع الشعب.

رئيس أركان الجيش الجزائري

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
سكتة قلبية تنهي حياة رئيس أركان الجيش الجزائري
سبق

توفي، اليوم الاثنين، رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح عن عمر ناهز 80 عامًا، بعد أربعة أيام من تنصيب الرئيس الجديد المنتخب عبدالمجيد تبون.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أن قايد صالح فارق الحياة؛ إثر سكتة قلبية ألمَّت به في بيته.

ولعب "صالح" دوراً مهماً خلال المرحلة الانتقالية في الجزائر، التي أعقبت استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في 28 أبريل 2019.

وكان "صالح" من أشد المخلصين لـ"بوتفليقة" الذي عيّنه قائداً للجيش، ليصبح من الشخصيات الأكثر نفوذاً في البلاد، إلا أنه طالب في أوائل أبريل الماضي "بالتطبيق الفوري" للحل الدستوري القاضي بعزل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بعد نحو شهرين من المظاهرات الحاشدة التي تطالب بعدم ترشّحه لولاية خامسة.

ومع بداية الاحتجاجات في 19 فبراير، أعلن "صالح" أن الجيش هو "الضامن" للاستقرار والأمن في مواجهة أولئك الذين يريدون جر الجزائر إلى سنوات الحرب الأهلية (1992-2002).

ودعم رئيس أركان الجيش في البداية ترشح "بوتفليقة" لولاية خامسة، لكنه بعد تنامي الاحتجاجات، اعتمد خطاباً أكثر ليونة، معلناً أن الجيش يتقاسم القيم والمبادئ نفسها مع الشعب.

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
04:59 PM

سكتة قلبية تنهي حياة رئيس أركان الجيش الجزائري

طالب بعزل "بوتفليقة" بعد شهرين من المظاهرات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,551

توفي، اليوم الاثنين، رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح عن عمر ناهز 80 عامًا، بعد أربعة أيام من تنصيب الرئيس الجديد المنتخب عبدالمجيد تبون.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أن قايد صالح فارق الحياة؛ إثر سكتة قلبية ألمَّت به في بيته.

ولعب "صالح" دوراً مهماً خلال المرحلة الانتقالية في الجزائر، التي أعقبت استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في 28 أبريل 2019.

وكان "صالح" من أشد المخلصين لـ"بوتفليقة" الذي عيّنه قائداً للجيش، ليصبح من الشخصيات الأكثر نفوذاً في البلاد، إلا أنه طالب في أوائل أبريل الماضي "بالتطبيق الفوري" للحل الدستوري القاضي بعزل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بعد نحو شهرين من المظاهرات الحاشدة التي تطالب بعدم ترشّحه لولاية خامسة.

ومع بداية الاحتجاجات في 19 فبراير، أعلن "صالح" أن الجيش هو "الضامن" للاستقرار والأمن في مواجهة أولئك الذين يريدون جر الجزائر إلى سنوات الحرب الأهلية (1992-2002).

ودعم رئيس أركان الجيش في البداية ترشح "بوتفليقة" لولاية خامسة، لكنه بعد تنامي الاحتجاجات، اعتمد خطاباً أكثر ليونة، معلناً أن الجيش يتقاسم القيم والمبادئ نفسها مع الشعب.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,679
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,423
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,793
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,271

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة