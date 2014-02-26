النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 346 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 368 خلال الـ24 ساعة الماضية

"شرفية جدة" تغلق مقهى مخالفًا يقدم الشيشة.. وتصادر محتوياته

استخدم بابًا جانبيًا لإدخال الزبائن.. ومراقبو البلدية كشفوا الحيلة

أغلقت بلدية الشرفية التابعة لأمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية مقهى مخالفًا يقدم الطلبات الداخلية والمعسلات والشيشة حيث تمت مصادرة 50 أرجيلة.

وقال رئيس بلدية الشرفية م. سعد القحطاني: مراقبو البلدية وأثناء جولاتهم التفتيشية على الأسواق تمكنوا من رصد الموقع المخالف والذي كان يمارس نشاطه بعد إغلاقه مسبقا بشكل سري من خلال فتح باب جانبي.

وأضاف: تمت مصادرة كامل الكميات الموجودة في المقهى وقامت البلدية بإغلاق المنشأة واتخاذ الإجراءات النظامية في إطار الحملات المستمرة التي تنفذها أمانة جدة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية .

من جانبها، أكدت أمانة محافظة جدة على مواصلة تكثيف جولاتها الميدانية للتأكد من تطبيق الأنظمة الإجراءات الاحترازية في المنشآت

حفاظاً على الصحة العامة.

وقدّمت شكرها لسكان جدة على مشاركتهم في حماية الصحة العامة، من خلال التواصل مع الأمانة للتبليغ عن أي ملاحظات عبر بلدي 940.

أمانة محافظة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"شرفية جدة" تغلق مقهى مخالفًا يقدم الشيشة.. وتصادر محتوياته
سبق

أغلقت بلدية الشرفية التابعة لأمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية مقهى مخالفًا يقدم الطلبات الداخلية والمعسلات والشيشة حيث تمت مصادرة 50 أرجيلة.

وقال رئيس بلدية الشرفية م. سعد القحطاني: مراقبو البلدية وأثناء جولاتهم التفتيشية على الأسواق تمكنوا من رصد الموقع المخالف والذي كان يمارس نشاطه بعد إغلاقه مسبقا بشكل سري من خلال فتح باب جانبي.

وأضاف: تمت مصادرة كامل الكميات الموجودة في المقهى وقامت البلدية بإغلاق المنشأة واتخاذ الإجراءات النظامية في إطار الحملات المستمرة التي تنفذها أمانة جدة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية .

من جانبها، أكدت أمانة محافظة جدة على مواصلة تكثيف جولاتها الميدانية للتأكد من تطبيق الأنظمة الإجراءات الاحترازية في المنشآت

حفاظاً على الصحة العامة.

وقدّمت شكرها لسكان جدة على مشاركتهم في حماية الصحة العامة، من خلال التواصل مع الأمانة للتبليغ عن أي ملاحظات عبر بلدي 940.

26 فبراير 2021 - 14 رجب 1442
03:35 PM

"شرفية جدة" تغلق مقهى مخالفًا يقدم الشيشة.. وتصادر محتوياته

استخدم بابًا جانبيًا لإدخال الزبائن.. ومراقبو البلدية كشفوا الحيلة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
3
724

أغلقت بلدية الشرفية التابعة لأمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية مقهى مخالفًا يقدم الطلبات الداخلية والمعسلات والشيشة حيث تمت مصادرة 50 أرجيلة.

وقال رئيس بلدية الشرفية م. سعد القحطاني: مراقبو البلدية وأثناء جولاتهم التفتيشية على الأسواق تمكنوا من رصد الموقع المخالف والذي كان يمارس نشاطه بعد إغلاقه مسبقا بشكل سري من خلال فتح باب جانبي.

وأضاف: تمت مصادرة كامل الكميات الموجودة في المقهى وقامت البلدية بإغلاق المنشأة واتخاذ الإجراءات النظامية في إطار الحملات المستمرة التي تنفذها أمانة جدة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية .

من جانبها، أكدت أمانة محافظة جدة على مواصلة تكثيف جولاتها الميدانية للتأكد من تطبيق الأنظمة الإجراءات الاحترازية في المنشآت

حفاظاً على الصحة العامة.

وقدّمت شكرها لسكان جدة على مشاركتهم في حماية الصحة العامة، من خلال التواصل مع الأمانة للتبليغ عن أي ملاحظات عبر بلدي 940.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,479
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,784
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,284
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,826

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

في المرمى

في المرمى

بدر الغامدي
سمعة المرأة.. والرداء!

سمعة المرأة.. والرداء!

ماجد البريكان
الرياضة بين الغث والسمين!

الرياضة بين الغث والسمين!

صالح مطر الغامدي
أمانة الرياض.. مَشاهد

أمانة الرياض.. مَشاهد

محمد الحيدر
رمــز العـدالـة..!!

رمــز العـدالـة..!!

أحمد عجب
وَهْم المعرفة

وَهْم المعرفة

مها الجبر
التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

عبدالغني الشيخ
المملكة وتطوير البيئة التشريعية

المملكة وتطوير البيئة التشريعية

غسان محمد عسيلان
بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

علي آل شرمة
مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة