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"فلكية جدة": مثلث كوكبي يزيّن سماء السعودية والوطن العربي فجر الجمعة

"عطارد والزهرة والمريخ" يرسمون مشهدًا ساحرًا مشاهدًا بالعين المجردة

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة أنه سيرصد بسماء السعودية والوطن العربي انتظام الكواكب الصخرية في نظامنا الشمسي عطارد والزهرة والمريخ في مثلث سماوي قبل شروق الشمس صبيحة الجمعة 11 فبراير 2022 باتجاه الأفق الجنوبي الشرقي في منظر ساحر مشاهد بالعين المجردة.

وقال "أبوزاهرة": بالنسبة لنا في النصف الشمالي للكرة الارضية، سوف يظهر كوكب الزهرة فوق أفق الفجر أولاً، بحوالي ساعتين ونصف قبل شروق الشمس، وهذا الكوكب وصل الآن ذروة لمعانه العظمى (- 4.9) خلال ظهوره الصباحي لسنة 2022، وعند رصده عبر التلسكوب سيظهر كهلال حوالي ربع قرصه مضاء بنور الشمس، كما هو الحال دائمًا عندما يكون في ذروة تألقه.

وأضاف: يأتي بعد ذلك كوكب المريخ حيث سيظهر قبل ساعتين من شروق الشمس وسيكون الكوكب في أقصى الجنوب الشرقي أو أسفل يمين كوكب الزهرة.

وأردف: المريخ خافت الآن، حيث يبلغ لمعانه (+1.4) وهو بعيد في الجانب الآخر من النظام الشمسي بالنسبة لنا، ويمكن تمييزه بسهولة بلونه الأحمر وسيكون الكوكب باهتًا جدا مقارنة بالزهرة، لكنه يظل أكثر لمعانًا من النجوم المحيطة به.

وتابع: أخيرًا عطارد، الكوكب الأقرب من الشمس سيظهر قبل الشمس بأكثر من ساعة بقليل، وهو أكثر سطوعًا من المريخ (+0.1). عطارد سيكون فوق الأفق بما يكفي قبل شروق الشمس وذلك سيسمح برصد الثلاثي الكوكبي معًا قبل أن ينتشر ضوء الشمس.

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"فلكية جدة": مثلث كوكبي يزيّن سماء السعودية والوطن العربي فجر الجمعة
سبق

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة أنه سيرصد بسماء السعودية والوطن العربي انتظام الكواكب الصخرية في نظامنا الشمسي عطارد والزهرة والمريخ في مثلث سماوي قبل شروق الشمس صبيحة الجمعة 11 فبراير 2022 باتجاه الأفق الجنوبي الشرقي في منظر ساحر مشاهد بالعين المجردة.

وقال "أبوزاهرة": بالنسبة لنا في النصف الشمالي للكرة الارضية، سوف يظهر كوكب الزهرة فوق أفق الفجر أولاً، بحوالي ساعتين ونصف قبل شروق الشمس، وهذا الكوكب وصل الآن ذروة لمعانه العظمى (- 4.9) خلال ظهوره الصباحي لسنة 2022، وعند رصده عبر التلسكوب سيظهر كهلال حوالي ربع قرصه مضاء بنور الشمس، كما هو الحال دائمًا عندما يكون في ذروة تألقه.

وأضاف: يأتي بعد ذلك كوكب المريخ حيث سيظهر قبل ساعتين من شروق الشمس وسيكون الكوكب في أقصى الجنوب الشرقي أو أسفل يمين كوكب الزهرة.

وأردف: المريخ خافت الآن، حيث يبلغ لمعانه (+1.4) وهو بعيد في الجانب الآخر من النظام الشمسي بالنسبة لنا، ويمكن تمييزه بسهولة بلونه الأحمر وسيكون الكوكب باهتًا جدا مقارنة بالزهرة، لكنه يظل أكثر لمعانًا من النجوم المحيطة به.

وتابع: أخيرًا عطارد، الكوكب الأقرب من الشمس سيظهر قبل الشمس بأكثر من ساعة بقليل، وهو أكثر سطوعًا من المريخ (+0.1). عطارد سيكون فوق الأفق بما يكفي قبل شروق الشمس وذلك سيسمح برصد الثلاثي الكوكبي معًا قبل أن ينتشر ضوء الشمس.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
05:38 PM

"فلكية جدة": مثلث كوكبي يزيّن سماء السعودية والوطن العربي فجر الجمعة

"عطارد والزهرة والمريخ" يرسمون مشهدًا ساحرًا مشاهدًا بالعين المجردة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة أنه سيرصد بسماء السعودية والوطن العربي انتظام الكواكب الصخرية في نظامنا الشمسي عطارد والزهرة والمريخ في مثلث سماوي قبل شروق الشمس صبيحة الجمعة 11 فبراير 2022 باتجاه الأفق الجنوبي الشرقي في منظر ساحر مشاهد بالعين المجردة.

وقال "أبوزاهرة": بالنسبة لنا في النصف الشمالي للكرة الارضية، سوف يظهر كوكب الزهرة فوق أفق الفجر أولاً، بحوالي ساعتين ونصف قبل شروق الشمس، وهذا الكوكب وصل الآن ذروة لمعانه العظمى (- 4.9) خلال ظهوره الصباحي لسنة 2022، وعند رصده عبر التلسكوب سيظهر كهلال حوالي ربع قرصه مضاء بنور الشمس، كما هو الحال دائمًا عندما يكون في ذروة تألقه.

وأضاف: يأتي بعد ذلك كوكب المريخ حيث سيظهر قبل ساعتين من شروق الشمس وسيكون الكوكب في أقصى الجنوب الشرقي أو أسفل يمين كوكب الزهرة.

وأردف: المريخ خافت الآن، حيث يبلغ لمعانه (+1.4) وهو بعيد في الجانب الآخر من النظام الشمسي بالنسبة لنا، ويمكن تمييزه بسهولة بلونه الأحمر وسيكون الكوكب باهتًا جدا مقارنة بالزهرة، لكنه يظل أكثر لمعانًا من النجوم المحيطة به.

وتابع: أخيرًا عطارد، الكوكب الأقرب من الشمس سيظهر قبل الشمس بأكثر من ساعة بقليل، وهو أكثر سطوعًا من المريخ (+0.1). عطارد سيكون فوق الأفق بما يكفي قبل شروق الشمس وذلك سيسمح برصد الثلاثي الكوكبي معًا قبل أن ينتشر ضوء الشمس.

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