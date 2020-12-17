"السواحه": قطاع الاتصالات بالمملكة بات على موقع الصدارة عالميًّا

خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الهيئة الدوري

عقد مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اجتماعه الدوري برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة، المهندس عبدالله بن عامر السواحه، وحضور محافظ الهيئة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن سعود التميمي، وأعضاء المجلس.



وثمن المهندس السواحه في افتتاح المجلس الدعم الكبير والرعاية الدائمة اللتين يحظى بهما قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة من قبل خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- حيث بات القطاع في المملكة على موقع الصدارة عالميًّا، وليسجل بذلك قفزات نوعية في مؤشرات التقارير الدولية، أهمها حلول المملكة، ثانيًا على مستوى دول العشرين لمجموع تخصيص النطاقات الترددية لخدمات الاتصالات المتنقلة، والمرتبة الثالثة بين دول المجموعة في الحوكمة التقنية، والتقدم 16 مركزًا في انتشار شبكة النطاق العريض، وإصدار أول ترخيص لإنترنت الأشياء على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى ما تحقق للقطاع كسوق واعد وبيئة جاذبة للاستثمار حول العالم.



واستعرض المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال؛ من بينها استراتيجية الهيئة المنبثقة عن استراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، التي تهدف إلى تعزيز المنافسة في القطاع، ودعم تمكين التقنيات الناشئة، وتطوير القطاع، بالإضافة إلى حماية مستخدمي خدمات الاتصالات، ومستفيدي الخدمات البريدية، بالإضافة إلى المستجدات المتعلقة بتنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقطاع الخدمات البريدية، واتخذ التوصيات اللازمة بشأنها.



مما يُذكر أن استراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تتضمن ثلاثة محاور؛ وهي: تهيئة البنية الرقمية لدعم المشاريع الضخمة، وتسريع التحول الرقمي في القطاعات، وتنمية القدرات والطاقات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات عبر زيادة التوطين ورفع مشاركة المرأة، إضافةً إلى تحفيز الابتكار والاستثمار في قطاع التقنية، وتعظيم المحتوى المحلي.