طقس الثلاثاء.. الأمطار تتواصل على مكة و3 مناطق أخرى
تقرير الأرصاد: مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة على مناطق: (جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مكة المكرمة.
وأضافت: يُتوقع تكوّن السحب الرعدية على مرتفعات المدينة المنورة وأجزاء من منطقتيْ حائل والحدود الشمالية.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية تتحول ما بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية بسرعة 10- 30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
طقس الثلاثاء.. الأمطار تتواصل على مكة و3 مناطق أخرى
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2019-05-28
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة على مناطق: (جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مكة المكرمة.
وأضافت: يُتوقع تكوّن السحب الرعدية على مرتفعات المدينة المنورة وأجزاء من منطقتيْ حائل والحدود الشمالية.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية تتحول ما بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية بسرعة 10- 30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
10:18 AM
طقس الثلاثاء.. الأمطار تتواصل على مكة و3 مناطق أخرى
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة على مناطق: (جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مكة المكرمة.
وأضافت: يُتوقع تكوّن السحب الرعدية على مرتفعات المدينة المنورة وأجزاء من منطقتيْ حائل والحدود الشمالية.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية تتحول ما بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية بسرعة 10- 30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.