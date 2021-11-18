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الجهات الأمنية بمكة تحقق في وفاة فتاة تعاني من المسّ داخل منزلها

في واقعة شهدها أحد أحياء العاصمة المقدسة مساء أمس

باشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، حادثة وفاة فتاة تعاني من المسّ، وُجِد عليها آثار كدمات في أنحاء متفرقة من جسدها، فيما لا تزال تجري تحقيقاتها.

وبحسب المعلومات، فإن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة تلقت بلاغاً من والد فتاة تبلغ من العمر 36 عاماً، مساء أمس، وُجِدت متوفاة داخل منزل والدها، بحسب البلاغ.

وعند مباشرة الجهات الأمنية الموقع، وبعد الكشف عليها من الهلال الأحمر اتضح أنها فارقت الحياة، وعليه تواصل تحقيقاتها حول الحادثة، فيما ذكر والدها في التحقيقات أنها تعاني من مرض المسّ.

وقد تم التحفظ على الجثمان في ثلاجة الموتى بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة؛ تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال الحادثة، التي شهدها أحد أحياء العاصمة المقدسة مساء أمس.

الجهات الأمنية العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجهات الأمنية بمكة تحقق في وفاة فتاة تعاني من المسّ داخل منزلها
سبق

باشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، حادثة وفاة فتاة تعاني من المسّ، وُجِد عليها آثار كدمات في أنحاء متفرقة من جسدها، فيما لا تزال تجري تحقيقاتها.

وبحسب المعلومات، فإن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة تلقت بلاغاً من والد فتاة تبلغ من العمر 36 عاماً، مساء أمس، وُجِدت متوفاة داخل منزل والدها، بحسب البلاغ.

وعند مباشرة الجهات الأمنية الموقع، وبعد الكشف عليها من الهلال الأحمر اتضح أنها فارقت الحياة، وعليه تواصل تحقيقاتها حول الحادثة، فيما ذكر والدها في التحقيقات أنها تعاني من مرض المسّ.

وقد تم التحفظ على الجثمان في ثلاجة الموتى بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة؛ تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال الحادثة، التي شهدها أحد أحياء العاصمة المقدسة مساء أمس.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
06:44 PM

الجهات الأمنية بمكة تحقق في وفاة فتاة تعاني من المسّ داخل منزلها

في واقعة شهدها أحد أحياء العاصمة المقدسة مساء أمس

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
5
5,292

باشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، حادثة وفاة فتاة تعاني من المسّ، وُجِد عليها آثار كدمات في أنحاء متفرقة من جسدها، فيما لا تزال تجري تحقيقاتها.

وبحسب المعلومات، فإن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة تلقت بلاغاً من والد فتاة تبلغ من العمر 36 عاماً، مساء أمس، وُجِدت متوفاة داخل منزل والدها، بحسب البلاغ.

وعند مباشرة الجهات الأمنية الموقع، وبعد الكشف عليها من الهلال الأحمر اتضح أنها فارقت الحياة، وعليه تواصل تحقيقاتها حول الحادثة، فيما ذكر والدها في التحقيقات أنها تعاني من مرض المسّ.

وقد تم التحفظ على الجثمان في ثلاجة الموتى بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة؛ تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال الحادثة، التي شهدها أحد أحياء العاصمة المقدسة مساء أمس.

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