شاهد من تبوك.. تساقط خفيف للثلوج على جبل اللوز ومركز علقان

المركز الوطني للأرصاد: حالةٌ تشمل تأثيراتها رياحًا وتدنيًا في مدى الرؤية

شهدت مرتفعات جبل اللوز ومركز علقان بمنطقة تبوك اليوم، تساقطًا خفيفًا للثلوج.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد نبه اليوم، من تساقط للثلوج على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، مع تساقط للثلوج على جبل اللوز ومركز علقان.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ6 مساء.