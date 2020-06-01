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الشرقية.. توزيع 352 ألف فطرة عبر زكاة الفطر الموحد

لقرابة 12 ألف أسرة عدد أفرادها 55680 مستفيدًا

كشف المشرف العام على برنامج زكاة الفطر الموحد بالمنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة الشرقية أمين عام جمعية البر سمير بن عبدالعزيز العفيصان، أن البرنامج وزع هذا العام من خلال مركز العمليات بالمنطقة الشرقية، 352 ألف فطرة بالمنطقة على ما يقارب 12 ألف أسرة يصل عدد أفرادهم إلى 55680 مستفيدًا.

وقال العفيصان إن هذه الجهود جاءت بتكاتف 33 جمعية و44 مركزًا تابعًا لها بالمنطقة الشرقية وبتوجيه ومباركة من أمير المنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالشرقية؛ لتنظيم زكاة الفطر والحد من الهدر والفائض من الزكاة والعمل على سد العجز في المحافظات والمدن والقرى والهجر التي تحتاج كميات إضافية من الزكاة بالتنسيق بين جمعيات المنطقة الشرقية.

وأكد العفيصان أن البرنامج والجمعيات المشاركة به أوقفت الاستقبال العيني لزكاة الفطر هذا العام؛ حفاظًا على سلامة ووقاية الجميع واستقبلت ووزعت زكاة الفطر هذا العام عن بُعد من خلال آلية عمل إلكترونية تسمح باستقبال وصرف الزكاة إلكترونيًّا دعمًا للتباعد الاجتماعي وحفاظًا على سلامة ووقاية المزكي والمستحق للزكاة من عدوى فيروس كورونا؛ حيث تم توزيع ما تم استقباله نقديًّا من المزكين عبر الحسابات البنكية لزكاة الفطر الموحد بالمنطقة الشرقية على الجمعيات المشاركة بالبرنامج حسب الخطة المرسومة للنسب المتبعة وبشكل عادل، وتم إرسال الرسائل الإلكترونية وبروابط بأرقام تسلسلية مخصصة لكل أسرة مستفيدة، لتتمكن من استلام الزكاة العينية والتي يتم صرفها له من خلال مقرات توزيع الزكاة التي تم التعاقد معها من قِبَل اللجنة المنظمة لبرنامج زكاة الفطر الموحد بالمنطقة الشرقية، وتم إشعار مستحقي الزكاة بمقرات التوزيع حسب أقرب نقطة توزيع لهم عبر الرسائل النصية.

جدير بالذكر أن برنامج زكاة الفطر الموحد بالمنطقة الشرقية قد وزع العام الماضي 420901 فطرة؛ أي ما يقارب نصف مليون فطرة ساهم في توزيعها بجهود موحدة 29 جمعية مشاركة العام الماضي.

برنامج زكاة الفطر المنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الشرقية.. توزيع 352 ألف فطرة عبر زكاة الفطر الموحد
سبق

كشف المشرف العام على برنامج زكاة الفطر الموحد بالمنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة الشرقية أمين عام جمعية البر سمير بن عبدالعزيز العفيصان، أن البرنامج وزع هذا العام من خلال مركز العمليات بالمنطقة الشرقية، 352 ألف فطرة بالمنطقة على ما يقارب 12 ألف أسرة يصل عدد أفرادهم إلى 55680 مستفيدًا.

وقال العفيصان إن هذه الجهود جاءت بتكاتف 33 جمعية و44 مركزًا تابعًا لها بالمنطقة الشرقية وبتوجيه ومباركة من أمير المنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالشرقية؛ لتنظيم زكاة الفطر والحد من الهدر والفائض من الزكاة والعمل على سد العجز في المحافظات والمدن والقرى والهجر التي تحتاج كميات إضافية من الزكاة بالتنسيق بين جمعيات المنطقة الشرقية.

وأكد العفيصان أن البرنامج والجمعيات المشاركة به أوقفت الاستقبال العيني لزكاة الفطر هذا العام؛ حفاظًا على سلامة ووقاية الجميع واستقبلت ووزعت زكاة الفطر هذا العام عن بُعد من خلال آلية عمل إلكترونية تسمح باستقبال وصرف الزكاة إلكترونيًّا دعمًا للتباعد الاجتماعي وحفاظًا على سلامة ووقاية المزكي والمستحق للزكاة من عدوى فيروس كورونا؛ حيث تم توزيع ما تم استقباله نقديًّا من المزكين عبر الحسابات البنكية لزكاة الفطر الموحد بالمنطقة الشرقية على الجمعيات المشاركة بالبرنامج حسب الخطة المرسومة للنسب المتبعة وبشكل عادل، وتم إرسال الرسائل الإلكترونية وبروابط بأرقام تسلسلية مخصصة لكل أسرة مستفيدة، لتتمكن من استلام الزكاة العينية والتي يتم صرفها له من خلال مقرات توزيع الزكاة التي تم التعاقد معها من قِبَل اللجنة المنظمة لبرنامج زكاة الفطر الموحد بالمنطقة الشرقية، وتم إشعار مستحقي الزكاة بمقرات التوزيع حسب أقرب نقطة توزيع لهم عبر الرسائل النصية.

جدير بالذكر أن برنامج زكاة الفطر الموحد بالمنطقة الشرقية قد وزع العام الماضي 420901 فطرة؛ أي ما يقارب نصف مليون فطرة ساهم في توزيعها بجهود موحدة 29 جمعية مشاركة العام الماضي.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
01:40 PM

الشرقية.. توزيع 352 ألف فطرة عبر زكاة الفطر الموحد

لقرابة 12 ألف أسرة عدد أفرادها 55680 مستفيدًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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كشف المشرف العام على برنامج زكاة الفطر الموحد بالمنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة الشرقية أمين عام جمعية البر سمير بن عبدالعزيز العفيصان، أن البرنامج وزع هذا العام من خلال مركز العمليات بالمنطقة الشرقية، 352 ألف فطرة بالمنطقة على ما يقارب 12 ألف أسرة يصل عدد أفرادهم إلى 55680 مستفيدًا.

وقال العفيصان إن هذه الجهود جاءت بتكاتف 33 جمعية و44 مركزًا تابعًا لها بالمنطقة الشرقية وبتوجيه ومباركة من أمير المنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالشرقية؛ لتنظيم زكاة الفطر والحد من الهدر والفائض من الزكاة والعمل على سد العجز في المحافظات والمدن والقرى والهجر التي تحتاج كميات إضافية من الزكاة بالتنسيق بين جمعيات المنطقة الشرقية.

وأكد العفيصان أن البرنامج والجمعيات المشاركة به أوقفت الاستقبال العيني لزكاة الفطر هذا العام؛ حفاظًا على سلامة ووقاية الجميع واستقبلت ووزعت زكاة الفطر هذا العام عن بُعد من خلال آلية عمل إلكترونية تسمح باستقبال وصرف الزكاة إلكترونيًّا دعمًا للتباعد الاجتماعي وحفاظًا على سلامة ووقاية المزكي والمستحق للزكاة من عدوى فيروس كورونا؛ حيث تم توزيع ما تم استقباله نقديًّا من المزكين عبر الحسابات البنكية لزكاة الفطر الموحد بالمنطقة الشرقية على الجمعيات المشاركة بالبرنامج حسب الخطة المرسومة للنسب المتبعة وبشكل عادل، وتم إرسال الرسائل الإلكترونية وبروابط بأرقام تسلسلية مخصصة لكل أسرة مستفيدة، لتتمكن من استلام الزكاة العينية والتي يتم صرفها له من خلال مقرات توزيع الزكاة التي تم التعاقد معها من قِبَل اللجنة المنظمة لبرنامج زكاة الفطر الموحد بالمنطقة الشرقية، وتم إشعار مستحقي الزكاة بمقرات التوزيع حسب أقرب نقطة توزيع لهم عبر الرسائل النصية.

جدير بالذكر أن برنامج زكاة الفطر الموحد بالمنطقة الشرقية قد وزع العام الماضي 420901 فطرة؛ أي ما يقارب نصف مليون فطرة ساهم في توزيعها بجهود موحدة 29 جمعية مشاركة العام الماضي.

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