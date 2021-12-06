"الهاجري": التعاون الاقتصادي بين الرياض ومسقط جسدته المشروعات المشتركة

اعتبر أن زيارة ولي العهد إلى مسقط دليل على مكانة السلطنة في قلب القيادة

أعرب رئيس مجلس الأعمال "السعودي العماني" في اتحاد الغرف السعودية ناصر بن سعيد الهاجري، عن قناعته بأن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى مسقط تمثل تأكيدًا على مكانة "سلطنة عمان" في قلب القيادة السعودية.

وقال "الهاجري": هذه الزيارة تبرهن على وحدة الموقف ووحدة الصف أمام كل التحديات.

وأشار إلى استمرارية الزيارات المتبادلة بين الدولتين على مستوى القيادة هو انعكاس لعمق العلاقة الأخوية، التي ساهمت بشكل كبير على توحيد رؤى البلدين والارتقاء على كل الأصعدة، ومنها الصعيد الاقتصادي.

وأضاف: تعزيز ودعم التعاون الاقتصادي بين البلدين، جسدته المشروعات المشتركة، وجهود تعزيز التبادل التجاري، والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه العمل المشترك، وتسهيل انتقال رؤوس الأموال بين البلدين.

وأكد "الهاجري" أن التجارة البينية تشكل سوقاً اقتصادية كبيراً أمام القطاع الخاص الذي لا يزال أمامه الكثير من الفرص المتاحة خاصة في ضوء المستجدات الإيجابية في بيئة الاستثمار بين البلدين.

وسلّط الضوء على دور مجلس الأعمال السعودي العماني، في دعم حجم الأعمال والمشروعات المشتركة بين البلدين

وبين "الهاجري" أن الاجتماعات الثنائية بين مجالس أعمال البلدين حققت العديد من التوصيات، التي تواكب التطور المطرد على كل المستويات وتواكب أيضاً التنمية المستقبلية من خلال استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة وبلوغ التكامل الاقتصادي من خلال رؤية المملكة 2030 وعمان 2040.

وأشار إلى عظيم تقديره لقيادات البلدين، التي ساهمت بشكل عظيم في إزالة المعوقات أمام مستثمري البلدين.