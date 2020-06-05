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"الصحة" تعلن تسجيل 2591 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 95748

بعد 30 ألف وفاة.. فرنسا تحكم السيطرة على "كورونا"

رئيس المجلس العلمي: لا يزال موجوداً لكن انتشاره بطيء

أعلن رئيس المجلس العلمي البروفيسور جان فرنسوا ديلفريسي، أن وباء فيروس كورونا بات "تحت السيطرة" حالياً في البلاد، بعد وفاة ما يقرب من 30 ألف شخص في فرنسا.

وكانت فرنسا من بين أكثر دول أوروبا تضرراً من الوباء، مع وفاة 29 ألفاً و65 شخصاً بسبب المرض منذ بدء انتشاره.

وقال البروفيسور لإذاعة "فرانس إنتر": الفيروس لا يزال موجوداً، وخصوصاً في بعض المناطق، لكن انتشاره بطيء (...) الآن هناك نحو ألف حالة يومياً تقريباً.

وأضاف: هذا يظهر جيداً أنه حصل تراجع كبير، كما أنه لدينا كل الأدوات للكشف عن هذه الحالات الجديدة.. لدينا الفحوصات ونظام كامل للعزل وتتبع الأشخاص المخالطين ما يتيح بالطبع تجنب الانتشار.

ونشر المجلس العلمي المكلف، الخميس، توجيه السلطات العامة بشأن إدارة الأزمة المرتبطة بمرض "كوفيد-19"، رأياً جديداً يوصي بالاستعداد "لأربعة سيناريوهات محتملة" للأشهر المقبلة، تتراوح بين "وباء تحت السيطرة" و"تدهور خطر".

وقال البروفيسور ديلفريسي: نعتقد أن السيناريو الأول أي السيطرة على الوباء هو الأكثر ترجيحاً. إنه مرتبط بنتائج العزل وواقع أن الفيروس قد يتأثر بنوع معين من الحرارة.

ويواصل عدد المرضى في غرف العناية المركزة التراجع في فرنسا يومياً، مع نحو ألف مريض في حالة خطرة مقابل أكثر من 7 آلاف قبل شهرين.

فرنسا فيروس كورونا الجديد

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بعد 30 ألف وفاة.. فرنسا تحكم السيطرة على "كورونا"
سبق

أعلن رئيس المجلس العلمي البروفيسور جان فرنسوا ديلفريسي، أن وباء فيروس كورونا بات "تحت السيطرة" حالياً في البلاد، بعد وفاة ما يقرب من 30 ألف شخص في فرنسا.

وكانت فرنسا من بين أكثر دول أوروبا تضرراً من الوباء، مع وفاة 29 ألفاً و65 شخصاً بسبب المرض منذ بدء انتشاره.

وقال البروفيسور لإذاعة "فرانس إنتر": الفيروس لا يزال موجوداً، وخصوصاً في بعض المناطق، لكن انتشاره بطيء (...) الآن هناك نحو ألف حالة يومياً تقريباً.

وأضاف: هذا يظهر جيداً أنه حصل تراجع كبير، كما أنه لدينا كل الأدوات للكشف عن هذه الحالات الجديدة.. لدينا الفحوصات ونظام كامل للعزل وتتبع الأشخاص المخالطين ما يتيح بالطبع تجنب الانتشار.

ونشر المجلس العلمي المكلف، الخميس، توجيه السلطات العامة بشأن إدارة الأزمة المرتبطة بمرض "كوفيد-19"، رأياً جديداً يوصي بالاستعداد "لأربعة سيناريوهات محتملة" للأشهر المقبلة، تتراوح بين "وباء تحت السيطرة" و"تدهور خطر".

وقال البروفيسور ديلفريسي: نعتقد أن السيناريو الأول أي السيطرة على الوباء هو الأكثر ترجيحاً. إنه مرتبط بنتائج العزل وواقع أن الفيروس قد يتأثر بنوع معين من الحرارة.

ويواصل عدد المرضى في غرف العناية المركزة التراجع في فرنسا يومياً، مع نحو ألف مريض في حالة خطرة مقابل أكثر من 7 آلاف قبل شهرين.

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
03:13 PM

بعد 30 ألف وفاة.. فرنسا تحكم السيطرة على "كورونا"

رئيس المجلس العلمي: لا يزال موجوداً لكن انتشاره بطيء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن رئيس المجلس العلمي البروفيسور جان فرنسوا ديلفريسي، أن وباء فيروس كورونا بات "تحت السيطرة" حالياً في البلاد، بعد وفاة ما يقرب من 30 ألف شخص في فرنسا.

وكانت فرنسا من بين أكثر دول أوروبا تضرراً من الوباء، مع وفاة 29 ألفاً و65 شخصاً بسبب المرض منذ بدء انتشاره.

وقال البروفيسور لإذاعة "فرانس إنتر": الفيروس لا يزال موجوداً، وخصوصاً في بعض المناطق، لكن انتشاره بطيء (...) الآن هناك نحو ألف حالة يومياً تقريباً.

وأضاف: هذا يظهر جيداً أنه حصل تراجع كبير، كما أنه لدينا كل الأدوات للكشف عن هذه الحالات الجديدة.. لدينا الفحوصات ونظام كامل للعزل وتتبع الأشخاص المخالطين ما يتيح بالطبع تجنب الانتشار.

ونشر المجلس العلمي المكلف، الخميس، توجيه السلطات العامة بشأن إدارة الأزمة المرتبطة بمرض "كوفيد-19"، رأياً جديداً يوصي بالاستعداد "لأربعة سيناريوهات محتملة" للأشهر المقبلة، تتراوح بين "وباء تحت السيطرة" و"تدهور خطر".

وقال البروفيسور ديلفريسي: نعتقد أن السيناريو الأول أي السيطرة على الوباء هو الأكثر ترجيحاً. إنه مرتبط بنتائج العزل وواقع أن الفيروس قد يتأثر بنوع معين من الحرارة.

ويواصل عدد المرضى في غرف العناية المركزة التراجع في فرنسا يومياً، مع نحو ألف مريض في حالة خطرة مقابل أكثر من 7 آلاف قبل شهرين.

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